Frankfurter Allgemeine: Россия поборола страх перед санкциями США — чем и привлекает инвесторов

Настроение на российском фондовом рынке давно уже не было столь приподнятым, пишет Frankfurter Allgemeine. И тем не менее в отличие от «процветающей биржи» экономика России выросла в первом квартале этого года всего на 0,5%. Иностранных инвесторов это, однако, не пугает: решающее значение для них имеет то, что Российская Федерация наконец-то начала избавляться от страха перед новыми санкциями США, отмечает немецкое издание.

Настроение на российском фондовом рынке давно уже не было столь приподнятым, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.

С марта этого года выраженный в долларах индекс РТС вырос на 10% и достиг показателя начала 2018 года — ещё до того, как российский фондовый рынок рухнул из-за новых санкций США, поясняет автор статьи Катарина Вагнер.

Растёт и выраженный в рублях индекс Московской биржи — с начала 2018 года почти на 28%. Впрочем, в отличие от «процветающей биржи» российская экономика выросла в первом квартале этого года всего на 0,5%, уточняет журналистка Frankfurter Allgemeine.

«Решающее значение для инвесторов имеет, однако, совершенно другой аспект: страх перед новыми санкциями (в России. — ИноТВ) отступает», — отмечает Вагнер.

В частности, продолжает автор статьи, «хорошей динамике» поспособствовал и укрепившийся с начала года рубль. Решение Федерального резервного банка в январе не поднимать ключевую ставку «вновь сделало привлекательными для инвесторов такие развивающиеся страны, как Россия».

Кроме того, отмечает журналистка немецкого издания, с 2014 года правительство и Центральный банк России приняли финансовые и политические меры, которые также способствуют стабилизации экономической ситуации в стране.

Так, например, доходы от экспорта нефти при цене свыше $40 за баррель переводятся в валюту и перечисляются в Фонд национального благосостояния России. Внешний долг невелик, профицит бюджета составляет «роскошные» 2,7% ВВП, показатели же роста инфляции после повышения НДС и вовсе оказались ниже, чем опасались эксперты, перечисляет Вагнер.

«На фоне финансово-политической стабильности привлекательны и российские государственные облигации, — подчёркивает автор статьи. — В первые месяцы этого года Россия выпустила больше гособлигаций, чем за весь 2018 год, в том числе в долларах и при этом успешно. В мае 40 процентов выпущенных ценных бумаг приобрели иностранные инвесторы. В этом же году Министерство финансов России планирует выпустить ещё больше гособлигаций в долларах и евро».

По мнению главы долгового департамента Минфина РФ Константина Вышковского, это должно защитить Россию от новых санкций США, поскольку крупные американские фонды — например, калифорнийский пенсионный фонд — уже инвестировали в российские гособлигации.

Чем больше российских гособлигаций будет на руках у иностранных инвесторов, тем меньше вероятность того, что Соединённые Штаты введут новые санкции, полагает глава долгового департамента Министерства финансов России.

Уверенности в том, что Российской Федерации сейчас не стоит опасаться новых санкций США, иностранным инвесторам также добавляет рост напряжённости в конфликтах Вашингтона с Тегераном и Пекином, отмечает журналистка Frankfurter Allgemeine.