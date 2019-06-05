WZ: Петербург готовится к натиску немецких компаний — и маленькой сенсации

Торговля между Российской Федерацией и ФРГ на подъёме, пишет Wiener Zeitung. На стартующем же в четверг Петербургском международном экономическом форуме и вовсе ожидается «наплыв» немецких компаний — и это несмотря на западные санкции, отмечает австрийское издание.

Торговля между Россией и Германией на подъёме, а на стартующем в четверг Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и вовсе ожидается «наплыв» немецких компаний, несмотря на западные санкции, сообщает Wiener Zeitung.

В частности, министр экономики федеральной земли Баден — Вюртемберг Николь Хоффмайстер-Краут уже провела встречу с главой Сбербанка Германом Грефом, причём это был её первый визит в Россию после того, как западные страны ввели санкции против Москвы, отмечает австрийское издание.

Помимо Хоффмайстер-Краут на ПМЭФ-2019 приедет ещё целый ряд «лиц, принимающих решения в Германии». Их девиз якобы — «агитировать за инвестиции», утверждает Wiener Zeitung.

По информации издания, в ходе Петербургского международного экономического форума министр экономики Германии Петер Альтмайер должен подписать меморандум об эффективном партнёрстве российских и немецких предприятий.

«То, что два министра из Германии и России — Альтмайер и его коллега Максим Орешкин — впервые за несколько лет вновь подпишут совместный документ, уже считают маленькой сенсацией», — подчёркивает Wiener Zeitung.

Ещё одной высокопоставленной гостьей ПМЭФ-2019 из Германии будет премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг, которая прибудет в Санкт-Петербург во главе делегации из сорока бизнесменов, уточняет австрийское издание.

«Визиты немцев — это также попытка спасти сегменты рынка от притязаний китайцев», — поясняет WienerZeitung.

«Помимо таких крупных проектов, как «Северный поток — 2», сегодня как раз средние и семейные предприятия видят возможности, которые открываются перед ними на большом российском рынке», — заявил во вторник во время открытия нового офиса Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП) в Москве председатель правления организации Маттиас Шепп.

Плюсами для немецких инвестиций в российскую экономику в ВТП называют выгодный курс рубля, наличие квалифицированной рабочей силы и сравнительно невысокие зарплаты.

Согласно статистике Бундесбанка Германии, объём чистых прямых инвестиций немецких компаний в России в 2018 году достиг €3,2 млрд — это рекордное значение за последние 10 лет. Объём же российско-германской торговли в прошлом году увеличился на 8,4% и составил €61,9 млрд.