Dagens Nyheter: западные санкции стали манной небесной для российского творога

После запрета на импорт в Россию западных продуктов питания на рынке образовался безумный спрос на молочные продукты. Этим воспользовались российские предприниматели — они открыли свою молочную ферму, пишет в статье для Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен. Как отмечает журналистка, несмотря на нехватку качественного сырья и квалифицированного персонала, санкции и интерес россиян к здоровой пище привели к взрывному росту предприятия.

Старый колхоз простоял заброшенным три года — пока в деревню не приехали Артём Назарян и Екатерина Малышева. Крыша здания текла, а двор представлял собой месиво из грязи. Однако они превратили старый хлев в молочную ферму. А затем они начали производить творог, пишет в своей статье для Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен.



Вместе с Екатериной Артём нанял экспертов, взял в аренду оборудование и потратил огромное количество времени на поиск поставщиков молока. Молочное предприятие появилось в 2017 году.



На данный момент на этом предприятии в 120 км от Москвы, работает около 50 человек. Одна часть хлева превратилась в молочный цех, в то время как в другом расположились две сотни коз и сотня овец. Следующий шаг — начать производство козьего сыра и баранины.



При этом у предприятия и так хватает дел: спрос на творог настолько большой, что производство никак не может за ним угнаться. «В 2017-м, когда мы начинали, мы принимали по две тонны молока в сутки. А сейчас — 15. Раньше у нас было шесть работников, а теперь около 50», — рассказал Артём Назарян.



Места тоже уже не хватает. Екатерина и Артём недавно приобрели 10 гектаров земли и старый колхоз в соседней деревне. Там они собираются открыть новый отдельный молокозавод и продолжить разводить овец и коз.



В 2014 году Россия остановила импорт продуктов питания из ЕС и США. В том же самом году Россия «аннексировала»* Крым, после чего против неё ввели санкции. Москва ответила, прекратив закупки западных продуктов.



Одной из главных целей Кремля было запустить отечественную пищевую промышленность. С тех пор производство овощей, фруктов, мяса и зерновых сильно выросло. При этом Россия на данный момент является одним из крупнейших экспортёров зерна. Тем не менее, отмечает шведская журналистка, Россия по-прежнему не самодостаточная страна в плане обеспечения себя большей частью номенклатуры продуктов питания.



75% потребляемого в России молока — отечественного производства. Остальная часть импортируется, главным образом из Белоруссии. В период с 2006-го по 2016 год производство молока в России даже снизилось на 2%.



Возвращение инвестиций в молочную промышленность — это долгий процесс. В России он может занять от 10 до 15 лет, что отпугивает потенциальных инвесторов. В то же время иностранных инвесторов в России сейчас мало, а отечественных бизнесменов редко интересуют долгосрочные проекты.



«Наша главная проблема — найти молоко достаточно хорошего качества. Ни у кого из молочных хозяйств нет достаточно денег, чтобы вложиться в современное оборудование, поэтому качество молока страдает», — отметил Артём Назарян.



Творог — это очень популярный в России молочный продукт, так как он нежирный и богат кальцием и протеином. В период с 2017-го по 2018 год уровень потребления творога вырос на 8,7%, напоминает Лаурен.



Почти весь творог, который продаётся в России, нагревается при производстве, отчего он становится жёстким и зернистым. Молочная ферма специализируется на твороге, который должен сохранять свою мягкую консистенцию — как и тот творог, который делали в русских домах в былые времена.



«Производить творог по традиционным лекалам — это гораздо более заковыристая задача, чем делать сыр. Во всём процессе есть так много рабочих моментов, что автоматизировать его нельзя. Нужны живые руки», — сообщила Екатерина Малышева.



По её словам, процветание предприятия обеспечили, прежде всего, два фактора. Первый — это санкции, которые открыли новую нишу на рынке. Второй — это взрывной рост интереса россиян к тому, чем они питаются.



«После развала Советского Союза потребители начали считать, что импортные товары по умолчанию самые лучшие. Поэтому интерес к отечественной продукции был минимальным. Зачем тратить деньги и время на производство чего-то, что можно завести с Запада и получить прибыль гораздо быстрее»? — вспоминает Екатерина.



Второй фактор в России окрестили как ПП — правильное питание. Как и на Западе, российский средний класс проявляет всё больше интереса к вопросам здоровой пищи. По-русски этих людей называют «ппшниками».



«Раньше народ не заботило, что они едят. Теперь всё изменилось. Люди хотят знать, откуда эта еда и из чего она сделана. Наш творог дорог в производстве, потому что мы используем только обычное и кислое молоко и никогда — молочный порошок или растительные жиры. Раньше подобных продуктов на рынке было полно, однако теперь новое законодательство запрещает магазинам называть их молочными продуктами», — отметила Екатерина.



По данным Россельхознадзора растительные жиры и молочный порошок по-прежнему используются при производстве 20% российских молочных продуктов. С первого июля в силу вступают новые правила ветеринарного контроля, призванные указать на разницу подобных товаров от настоящих молочных продуктов. При этом многие магазины считают, что поставщики могут не успеть за изменениями системы, что может привести к нехватке молока.



На лугах, прилегающих к старом колхозу, пасутся две сотни коз и сотня овец. Предприятие уже продаёт небольшие партии козьего сыра, однако вскоре оно собирается расширяться.



«Рынок открыт нараспашку, там просто вопиющая нехватка козьего молока и сыра. Проблема здесь в том, что из-за того, что молочная промышленность в России на протяжении многих лет пребывала в запустении, в ней не хватает профессионалов. Нам нужны специалисты по продуктам питания и ветеринары, однако их недостаточно», — рассказал Артём.



Несмотря на проблемы, Екатерина и Артём подумывают открыть ферму с собственными коровами. Однако для этого требуются крупные вложения. Всё, что есть на ферме, было построено на собственные деньги Артёма и Екатерины. Артём, в частности, продал свою автомастерскую в Липецке и квартиру в Москве, чтобы получить стартовый капитал.



О нормальном для шведского предпринимателя решении — банковском кредите — вопрос даже не стоял. «Я ни за что не пойду в банк. Это просто слишком дорого», — сообщил Артём.



Тем не менее у Артёма и Екатерины сейчас нет времени, чтобы думать о коровах. Сначала им предстоит построить новый молокозавод и новые стойла для овец и коз. У Артёма есть, конечно, 60 рабочих, однако ему самому нравится работать с животными. Коз он называет по имени, с энтузиазмом рассказывая о своих планах по скрещиванию разных пород для максимизации производства молока. «Со всей очевидность видно, что дело своё он любит», — делится впечатлениями шведская журналистка.



«Каждый год мы получаем всё большую прибыль, и вся она идёт в оборот. Запрет импорта продуктов помог нам, однако, даже если бы его сейчас сняли, это бы уже не играло никакой роли. Клиенты в Москве всё равно будут хотеть нашего творога», — подытожил Артём Назарян.



* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).