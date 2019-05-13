NYT: торговая война с Китаем приводит в отчаяние американских фермеров

Нынешний год обещает быть непростым для американских фермеров: к природным ненастьям, неблагоприятной рыночной конъюнктуре и падению доходов добавился и провал торговых переговоров с Китаем, который может лишить их крупного рынка сбыта, пишет The New York Times. Хотя Трамп и пообещал фермерам, что американское правительство будет закупать у них продукцию, отмечает газета, результаты выборов 2020 года во многом будут зависеть от того, сумеет ли президент заключить торговые сделки с несколькими государствами, особенно с Китаем.

Нынешний год обещает быть непростым для фермеров американского Среднего Запада: доходы падают, фермы банкротятся всё чаще, а сам регион страдает от последствий наводнения, которое сократило поголовье скота и превратило поля в непригодные для сельского хозяйства ямы, пишет The New York Times.



А затем из Вашингтона пришли новости: торговые переговоры с Китаем, который давно закупает сельхозпродукцию со Среднего Запада, окончились провалом. Это привело к тому, что президент Дональд Трамп ввёл пошлины на китайский импорт на сумму $200 млрд, а Пекин уже обдумывает ответные меры.



Это фиаско стало очередным ударом для американских фермеров, которые всего несколько недель назад ничуть не сомневались в успехе торговой сделки. Однако теперь им приходится начинать новый сезон, не зная, кто купит их урожай и смогут ли они свести концы с концами.



Хотя Трамп и пообещал помочь фермерам, недовольство в их среде очевидно. В частности, они начали сомневаться в его тактике переговоров и беспокоятся на счёт своего будущего, учитывая, что сельскохозяйственная отрасль переживает не лучшие времена.



«Многие люди просто в отчаянии, потому что они хотят поддержать президента Соединённых Штатов, — заявила исполнительный директор Ассоциации соеводов Северной Дакоты Нэнси Джонсон. — Однако очень тяжело быть посередине этих очень непростых переговоров, так как надежду нельзя взять с собой в банк, чтобы получить под неё ссуду».



Трамп, по большому счёту, пользуется популярностью на сельском Среднем Западе, в частности по той причине, что он добился внесения поправок в природоохранное законодательство. Однако его стремление ввести пошлины столкнулось с рыночными инстинктами фермеров, которые наблюдают за сокращением зарубежных прибыльных рынков.



Фермер Джолин Риссен из штата Айова надеется на заключение торговой сделки, однако признаёт, что затянувшиеся переговоры уже навредили её бизнесу. «Я просто скажу: сделайте что-нибудь, добейтесь чего-нибудь, — заявила она. — Эта неопределённость нас здесь просто убивает».



Тем не менее Трамп заявил, что поможет фермерам пережить этот период неопределённости. В частности, американский лидер предположил, что правительство США сможет закупать сельхозпродукцию у фермеров на миллиарды долларов.



Фермер из штата Индиана Фил Рамзи понимает причины, которые подтолкнули президента к пересмотру торговых сделок, однако отметил, что плохая ситуация в сельском хозяйстве сильно бьёт по нему как по человеку. По его словам, ради экономии ему приходится жить без медицинской страховки, а также отказываться от закупок некоторого оборудования.



«Год назад я был очень терпелив, — рассказал он. — Теперь же я очень сильно волнуюсь».



Рамзи, который голосовал за президента, отметил, что его раздражает, прежде всего, Китай, который США обвинили в отказе от ряда обещаний, а также конгресс, который выступил против новой торговой сделки с Канадой и Мексикой.



«Он не может всё сделать сам, — пояснил фермер. — Ему нужна поддержка всего американского правительства».



Отсутствие торговой сделки особенно сильно сказывается на Небраске, сильно пострадавшей от мартовских наводнений, превративших пахотные угодья в замусоренные поля и заставивших некоторых местных фермеров задуматься о том, смогут ли они и дальше зарабатывать на своей земле себе на кусок хлеба.



«На нас много всего навалилось, приходится разбираться со многими вещами, — заявил президент Фермерского бюро Небраски Стив Нельсон. — Очевидно, что торговля — это одна из проблем. Как и погода».



Фермер в четвёртом поколении Джерри Мор, который разводит сою в Айове, разочаровывается всё больше. «Мне нравится то, что президент хочет изменить ситуацию, — отметил он. — Но сейчас нам нужны результаты».



По его словам, если президенту всё же удастся довести торговые сделки до конца, а также увеличить производство этилового спирта, в следующем году это может определить исход президентских выборов.



«Если президенту удастся сдержать свои обещания, то ему надо будет постараться, чтобы проиграть. Но если у него ничего не выйдет, то победа будет делом очень нелёгким», — подытожил Мор.