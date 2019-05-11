SZ: за торговую войну с Китаем придётся расплачиваться американским потребителям

Торговая война между Китаем и США может быть выгодной для Америки, но лишь на короткое время, пишет немецкая Süddeutsche Zeitung. Бесцеремонность США при ведении переговоров может вынудить китайскую сторону пойти на уступки, но в конечном итоге пошлины всё равно вызовут рост цен на иностранные товары — а расплачиваться за это придётся американским потребителям.

Торговая война может быть выгодной, но не для всех, пишет немецкая Süddeutsche Zeitung. Бесцеремонный стиль ведения переговоров может привести к уступкам, однако успех будет кратковременным, а больше всего в итоге проиграют американские потребители, утверждает издание.

В биржевой практике существует афоризм — «покупай, когда гремят пушки». После наступления худшего варианта, которого все опасались, — например, войны — дальше ситуация может становиться только лучше, и тогда вкладчики могут спекулировать на надежде, поясняет автор статьи Николаус Пипер. Сегодня биржевые игроки, по-видимому, придерживаются именно этого правила, полагает он.

На протяжении недель мировая экономика пребывала в страхе перед возможным обострением китайско-американской торговой войны, пишет немецкая газета. За последние несколько дней эти опасения привели к значительному падению биржевых индексов. Теперь обострение в торговой войне действительно произошло: президент США Дональд Трамп повысил таможенные пошлины на китайским товары стоимостью $200 млрд с 10 до 25%. Эти штрафные меры вступили в силу с полуночи, сообщается в статье. После этого биржевые курсы в Лондоне и Франкфурте повысились на 1% ещё до наступления полудня.

По версии автора статьи, это явление достаточно просто объяснить: спекулянты рассчитывают на то, что обострение напряжённости — это лишь первый шаг к достижению соглашения между Пекином и Вашингтоном. Есть два признака того, что такое действительно может случиться, отмечает немецкая газета. Во-первых, китайская делегация ещё не покинула американскую столицу, и переговоры продолжаются. Во-вторых, Трамп выбрал мягкий вариант при вводе таможенных пошлин: они начинают действовать не сразу на все товары, а только на новые заказы. Таким образом, тех товаров, которые уже находятся на пути в США, пошлины не коснутся. Это создаёт промежуток времени, который может быть использован для продолжения переговоров, считает немецкий журналист.

Развитие событий показывает, что торговая война, а ещё больше — угроза такой войны — может быть крайне выгодной, подчёркивает Süddeutsche Zeitung. Когда кто-то, представляющий большую страну, придерживается бесцеремонной манеры проведения переговоров, другие партнёры по торговле могут пойти на уступки. На пользу Америке при этом идёт тот факт, что в страну ввозится намного больше китайских товаров, которые можно обложить пошлинами, чем экспортируется в Китай. Это чистая математика, а не экономика, отмечается в статье.

Однако этот успех будет кратковременным, уверен журналист. В долгосрочной перспективе последствия протекционистской политики Вашингтона будут опустошительными, предостерегает он. Это случится, если торговая война действительно будет набирать обороты, но это также произойдёт, если Китай и США договорятся о новой системе с более высокими пошлинами или торговыми ограничениями. МВФ снизил свои прогнозы роста на этот год, международные сети поставок в глобальной мировой экономике разрываются. Это может нанести сопутствующий ущерб и немецким предприятиям, предупреждает Süddeutsche Zeitung.

Однако особенно высокую цену придётся заплатить американским потребителям, подчёркивает немецкая газета. Именно они окажутся теми, кто будет вынужден платить за новые пошлины на иностранные товары. Остаётся только надеяться, что на следующих выборах они задумаются о том, кого следует поблагодарить за такие расходы, заключает корреспондент издания.