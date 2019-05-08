WP: усилия Пекина тщетны — заводить больше одного ребёнка на семью китайцы уже не спешат

Китайская политика «одна семья — один ребёнок» оказалась вполне успешной, позволив стране на фоне растущей последние десятилетия экономики значительно увеличить подушевой доход, пишет The Washington Post. Сегодня, когда перед страной в связи с сокращением рождаемости замаячила угроза резкого сокращения трудоспособного населения в ближайшем будущем, Пекин решил разрешить гражданам заводить больше детей — и тут же столкнулся с новой проблемой: китайцы отныне не слишком хотят увеличивать семьи.

Когда Лю Фан, представительница Всекитайской федерации женщин по деревне Нанчуань, вступила в должность девять лет назад, она, в числе своих прочих обязанностей, должна была следить за тем, чтобы местные жительницы не рожали «запрещённых детей», пишет The Washington Post. В соответствии с тогдашней политикой китайских властей, семьям, где родилась девочка или ребёнок с отклонениями, разрешалось «попробовать ещё раз» — но тем парам, у которых уже было два ребёнка или один мальчик, Лю бесплатно предоставляла презервативы и советовала женщине установить внутриматочную спираль, а если та уже была беременна — рекомендовала ей сделать аборт. Работа чиновницы, таким образом, оценивалась по рождаемости в деревне — чем меньше рождалось детей, тем лучше.

Сегодня для Лю всё кардинальным образом поменялось, продолжает автор статьи. Поскольку Пекин ещё три года назад решил отказаться от политики «одна семья — один ребёнок», теперь она должна обеспечивать уже не снижение, а повышение рождаемости, убеждая семьи заводить больше детей. Вот только есть одна проблема: большинство жителей Поднебесной теперь не хотят заводить больше одного ребёнка. «Растить детей стало слишком дорого», — «с обречённым видом» жалуется Лю в беседе с корреспондентом The Washington Post.

Коммунистическая партия Китая без малого 36 лет регулировала рождаемость при помощи «социальной инженерии в её самом крайнем проявлении», напоминает автор. Такая политика была частью стратегии по одновременному росту экономики и повышению уровня жизни — китайские политики, очевидно, рассудили, что «повышать подушевой доход будет легче, если будет поменьше душ», предполагает журналист. По всему Китаю пропагандистами распространялись лозунги вроде «Хочешь быстро разбогатеть — заводи поменьше детей».

Как отмечает автор, хотя эта политика была известна в мире под названием «одна семья — один ребёнок», точнее её было бы назвать «одна семья — полтора ребёнка»: дело в том, что в деревнях, где дети традиционно задействуются в полевых работах, семейным парам, у которых не рождался первым здоровый мальчик, разрешалась «ещё одна попытка». Вместе с тем в городах политика внедрялась строже — в частности, «дополнительных» детей не принимали в государственные школы и даже больницы. Согласно официальной статистике, с момента внедрения политики в 1980 году в Поднебесной было проведено почти 400 млн абортов, подчёркивает корреспондент The Washington Post.

Инициатива китайских политиков сработала: сегодня в Китае проживает 100 млн единственных детей моложе сорока, а подушевой доход вырос с около $200 в 1980-м до примерно $10 тыс. на настоящий момент, говорится в статье. Между тем новая демографическая политика, по всей видимости, оказалась даже слишком результативной, констатирует автор. Согласно прогнозам, население Китая уже к 2027 году достигнет пиковой численности в 1,45 млрд человек, которая затем на протяжении нескольких десятилетий будет снижаться. При этом к 2050 году примерно треть населения будет старше 65 лет, а число граждан трудоспособного возраста резко сократится. «Кто же будет двигать вперёд экономику? Кто будет заботиться о пожилых? Кто будет платить налоги для финансирования пенсий?» — вопрошает журналист.

В итоге, если некогда Китай винил во всех своих проблемах перенаселённость, сейчас перед ним встают новые вызовы, связанные уже с нехваткой молодых людей, подытоживает журналист WP. К тому же выводу пришли китайские власти, которые резко изменили демографическую политику: в 2016-м они перешли к лозунгу «одна семья — два ребёнка», а в прошлом году — заговорили о полном снятии ограничений на рождаемость, говорится в материале. Если раньше китайцам рассказывали, что их долг перед отчизной состоит в том, чтобы не заводить больше одного ребёнка, теперь ответственным гражданам следует обзавестись как минимум двумя отпрысками. «Говоря откровенно, рождение детей — это не только семейный вопрос, но и задача национального масштаба, — цитирует The Washington Post газету «Жэньминь жибао» — официальный печатный орган китайской Компартии. — Не хотеть иметь детей — значит проявлять пассивность, уступая давлению общества».

Впрочем, как оказалось, политика правительства в современном Китае уже не имеет особого влияния на рождаемость, продолжает корреспондент WP. По данным газеты, тогда как китайские власти ожидали к 2018 году «бэби-бум» и рассчитывали на рождение 20 млн человек, на деле по итогам года рождаемость составила 15,23 млн — на целых два миллиона ниже, чем было в 2017-м.

Как пишет автор, причины спада рождаемости носят сугубо экономический характер: по мере того как преображался Китай, росли и расходы на проживание, и время, которое людям приходится уделять работе. Нынешние китайцы старше 20 лет знают, что их уровень жизни выше, чем был у поколения их родителей, и хотят для своих детей такого же «скачка».

«Мы все хотим завести второго ребёнка, — признаётся в беседе с корреспондентом WP Чжоу Цзинь, 29-летняя жительница города Ухань, пока её двухлетний сын носится по детскому центру отдыха и развлечений, только что приняв участие в уроке физкультуры с англоязычным тренером стоимостью $30. — Мы хотим, чтобы он не скучал». У Чжоу явно хватает денег — они с мужем занимаются производством футболок, а, как рассказывает управляющий детского центра, некоторые родители тратят до $15 тыс. в год на уроки английского, фортепиано, танцев, живописи и гимнастики для своих малышей. Тем не менее в последнее время семейное дело идёт не слишком стабильно, и Чжоу признаётся: «Если заведём второго, а в бизнесе дела будут не очень, у нас станет падать уровень жизни, и я таких вещей для них обоих обеспечить не смогу. Да и потом, если их будет двое, мне будет сложнее работать».

Большинство китайских родителей предпочитают вкладывать ресурсы в одного ребёнка, отмечается в материале. Как поясняет в интервью WP социолог Калифорнийского университета в Ирвайне Ван Фэн, у большинства китайцев есть лишь одна цель — чтобы их дети поднимались вверх по социальной лестнице или хотя бы не застревали на одной и той же ступеньке. «Дело не в том, что люди не могут прокормить детей, а в том, что ребёнок должен быть «успешным» и иметь лучшую жизнь. Всё выливается в крысиные бега», — цитирует газета эксперта.

Начинается всё с самого нежного возраста. Так, 32-летняя Цзэн Юлин, имеющая магистерскую степень по мировой экономике, два раза в неделю водит свою трёхлетнюю дочь на уроки рисования и занятия по фигурному катанию — и это не говоря уже о том, что девочка также занимается пением и ораторским искусством, а дома вместе с мамой учит английский. «Я просто надеюсь, что она сможет сохранить тот же уровень жизни, что и у меня», — говорит Цзэн. Её муж, занимающийся строительным бизнесом, хотел завести ещё детей, однако Цзэн ему отказала, заявив, что он слишком мало зарабатывает, отмечается в статье.

Чаяния Цзэн и Чжоу разделяют многие их соотечественницы. Так, недавно проведённый крупнейшим в стране интернет-сервисом вакансий Zhaopin.com среди работающих китайских матерей опрос показал, что завести второго ребёнка хотят лишь 22,5% опрошенных, тогда как почти 67% из них заявили, что не хотят заводить больше одного, пишет автор.

Понимая, что их нынешняя политика не оказывает желаемого эффекта, китайские власти стали думать над альтернативными методами. Во Всекитайском собрании народных представителей — высшем законодательном органе страны — уже выдвигаются самые разные предложения: и о понижении минимального возраста вступления в брак на два года до 20 лет для мужчин и 18 лет для женщин, и о предоставлении семьям после рождения второго ребёнка специального пособия, и о введении нового национального праздника, «Дня китайского младенца», перечисляет корреспондент The Washington Post. Некоторые депутаты даже продвигают инициативы по введению специальных налогов и штрафов для бездетных семей — а китаянки опасаются, что власти также решат ограничить доступность абортов, говорится в статье.

Собственные меры стараются принимать и на местах, и одной из наиболее продвинутых в деле повышения рождаемости провинций считается как раз Хубэй, где располагаются как Нанчуань, так и Ухань, отмечает автор. В провинции в последнее время организовали более 2,5 тыс. комнат для кормления детей; кроме того, в некоторых городах роддома бесплатно принимают роды второго ребёнка, а в других родители получают после его рождения единоразовую выплату в размере $180. В муниципалитете, куда входит деревня Нанчуань, где работает Лю Фан, будущим матерям предлагаются бесплатные медосмотры и субсидии на сопровождение беременности.

Тем не менее даже здесь, в сельской местности, выполнять поставленную задачу властям непросто: в Нанчуане в 2016 году родилось 504 ребёнка, в 2017-м — 477, а в 2018-м — уже 460. Как поведала корреспонденту The Washington Post Лю Фан, ей не удаётся убедить завести второго ребёнка даже местную чиновницу Компартии Тан Сюй. «Она мне говорит, что хоть в стране и появилась новая политика, заводить детей всё равно очень дорого», — жалуется Лю.

Связана подобная ситуация и с тем, что китайским родителям мало обеспечить детям уроки игры на фортепиано, а затем обучение в спецшколе — они также, в соответствии с распространённым обычаем, должны купить сыну жильё, ведь тот должен будет продолжать род и заботиться о них в старости. И хотя дочери после свадьбы считаются членами семьи мужа, «мысль о необходимости покупать дополнительно два объекта недвижимости всё равно служит надёжным контрацептивом», иронизирует корреспондент WP.

«В Китае ведь как — если сыну дом не купишь, он и жены не найдёт», — рассказала журналисту госпожа Чзан, которая работает таксистом, чтобы помогать семье копить на квартиру для своего сына 20-ти с лишним лет, и из стеснения попросила собеседника не упоминать её полного имени. Как поясняет Чзан, пользуясь китайской поговоркой, заводить двоих детей — «что кожу с себя снять».