Le Point: в Китае предложили стимулировать рождаемость налогом на малодетность

Для борьбы с проблемой старения населения китайские учёные предлагают обложить налогом всех взрослых граждан, имеющих менее двоих детей, сообщает Le Point. Хотя Китай по-прежнему является самой густонаселённой страной в мире, показатели рождаемости в стране резко снижаются, что вынуждает правительство принимать меры для её стимулирования, отмечает издание.

Китайские учёные выдвинули идею введения налога с целью повышения рождаемости в Поднебесной, население которой стремительно стареет, сообщает Le Point. Проект, призванный повысить рождаемость в стране, был опубликован во вторник китайскими профессорами в газете Xinhua Daily, принадлежащей Коммунистической партии.

В статье под названием: «Повысить рождаемость: ещё одна задача демографического развития Китая в новой эре» учёные предложили «шоковую меру»: облагать налогом каждого взрослого гражданина, независимо от пола, в возрасте до 40 лет, не имеющего двоих детей. Предполагается, что средства, полученные, благодаря введению налога, будут направлены в фонд поддержки материнства. При этом после рождения второго ребёнка гражданин сможет потребовать возмещения потраченных средств, а также получить пособие, компенсирующее потерю дохода в связи с декретным отпуском. Более того, граждане, имеющие одного ребёнка или вовсе не имеющие детей, также смогут вернуть выплаченные государству деньги — но только после выхода на пенсию.

Однако, как отмечает издание, китайские пользователи интернета восприняли идею со скепсисом. Некоторые из них были возмущены тем, что финансирование поддержки материнства ложится на плечи только бездетных граждан, другие в шутку предлагали включить в программу стимулирования рождаемости искусственное осеменение, позволяющее родить сразу пятерых, или разрешить полигамию.

Как напоминает издание, столкнувшись с проблемой стремительного старения населения, Китай в последние годы отказался от программы «Одна семья — один ребёнок», принятой в 1970-х годах. С 2015 года рождение второго ребёнка было официально разрешено для всех. Тем не менее, как утверждает журнал, многие китайцы считают образование для второго ребёнка «слишком обременительным» в финансовом отношении. В 2017 году показатели рождаемости в стране резко снизились (17,23 млн родившихся в 2017 г. против 17,86 млн в 2016 г.). Тем не менее, как подчёркивается в статье, Китай остаётся самым густонаселённым государством в мире с населением около 1,38 млрд человек.