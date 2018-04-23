Guardian: рождение на Земле 250 детей каждую минуту — это не только проблема, но и возможность

Хотя взрывной демографический рост и несёт в себе такие проблемы, как увеличение уровня безработицы и преступности, в нём есть определённые плюсы, пишет The Guardian. Как отмечает издание, пользуясь текущей демографической ситуацией, государства получают возможность ускорять экономический рост, вне зависимости от того, увеличивается ли доля населения пенсионного или молодёжного возраста.

Мы не знаем точную численность населения нашей планеты, однако, по данным ООН, в 1800 году население Земли составляло 1 млрд человек, в 1927-м — 2 млрд, в 1987-м — 5 млрд и, наконец, на сегодня оно насчитывает 7,5 млрд человек, пишет The Guardian.

В среднем каждую минуту рождается 250 детей. Согласно прогнозам, к 2100 году население Земли будет составлять 11 млрд человек. Начиная с 1960-х годов, мальчиков рождается больше, чем девочек. Кроме того, считается, что исследователи не учитывают в статистике около 117 млн женщин, живущих в основном в Азии и Восточной Европе, так как там семьи предпочитают, чтобы у них рождались мальчики, а не девочки.

За последние 30 лет в некоторых регионах мальчиков рождается почти на 25% больше, чем девочек, что отражает низкий социальный статус женщин. Гендерный дисбаланс может привести к таким губительным социальным последствиям, как увеличение количества случаев насилия сексуального характера и расцвет торговли людьми.

Быстрее всего население растёт в Африке и Азии. К 2050 году, как отмечает издание, нигерийцев будет больше, чем американцев. К 2100-му треть мирового населения будет иметь африканское происхождение. С другой же стороны, в Западной Европе, Японии и России население перестало расти или даже пошло на убыль.

Немалое значение для демографии имеет коэффициент рождаемости — это количество детей, которое рождается в расчёте на каждую женщину детородного возраста. Влияние на этот показатель оказывают эмансипация, уровень благосостояния, статус детей, а также технологический и экономический прогресс.

Мировой коэффициент рождаемости составляет чуть менее 2,5 детей на одну женщину. За последние 50 лет эта цифра упала почти вдвое. До этого коэффициент рождаемости на уровне 4,5—7 детей на женщину не был чем-то исключительным. Однако тогда рост населения сдерживал высокий уровень детской смертности.

Кроме того, в наши дни рекордное количество женщин пользуется контрацепцией. По данным ООН, на 2015 год к ней прибегали 64% замужних и находящихся в гражданском браке женщин.

Разумеется, коэффициент рождаемости — это лишь один из важных показателей. Люди начали жить дольше: каждый год умирает около 55 млн человек: эта цифра почти вдвое уступает количеству новорождённых. К тому же количество детей, которые умирают до достижения пятилетнего возраста, находится на рекордно низком уровне.

Страны, которые успешно сокращают коэффициент рождаемости, могут пользоваться плодами «демографического дивиденда». Он заключается в том, что работающего населения становится больше, чем детей, которых нужно содержать.

Там, где уровень рождаемости стремительно падает, экономика получает серьёзный стимул, так как количество работающих взрослых на одного ребёнка возрастает. Это видно на примере «восточноазиатских тигров» — таких стран, как Южная Корея и Тайвань, где такая ситуация сложилась в 70-е. Теперь же этим «демографическим дивидендом» пользуются Китай и Индия.

Падение же детской смертности с сохранением высокого уровня рождаемости приводит к эффекту «молодёжного бугра», который заключается в том, что доля молодого населения быстро увеличивается. Тем не менее в Африке стремительный рост числа образованных людей, но не обеспеченных рабочими местами, привёл к серьёзной безработице среди молодёжи.

Высокая доля молодого населения может сыграть положительную роль, но только в том случае, если государство сможет реализовать их таланты. В противном случае оно упускает свой шанс для развития экономики.

Ещё один крупный демографический сдвиг — это старение населения в развитых странах. В этом году число людей в возрасте 60 лет или больше превысит 1 млрд человек. По прогнозам, к 2050 году этот показатель составит 2 млрд. В связи с этим возникает вопрос: «Кто за них будет платить?»

Падение уровня рождаемости означает, что в тот момент, когда доля населения, нуждающегося в социальном обеспечении, будет значительной, показатель числа трудоспособного населения будет не на самом высоком уровне. Тем не менее в этом процессе есть свои плюсы. В Японии, например, введение системы всеобщего здравоохранения привело к тому, что большее количество японцев занялись своим высоким давлением, что, в конечном счёте, повысило их продуктивность на работе.

Если страны изменят свою пенсионную систему и начнут предлагать пенсионерам работу по гибкому графику, то продолжительность жизни, как и общее состояние здоровья этой группы населения, может увеличиться. К тому же более поздний уход на пенсию необязательно означает сокращение количества свободных рабочих мест: увеличение количества работающих пенсионеров может поспособствовать росту ВВП и созданию большего спроса на молодых сотрудников.