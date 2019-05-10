CNN: США обострили «торговый конфликт» с Китаем новым повышением пошлин

Американские власти повысили тариф на ряд китайских товаров с 10 до 25%, и Пекин пообещал принять ответные меры, сообщает CNN. Между тем, по мнению экспертов, это решение Вашингтона может навредить не только Китаю, но и самим США.

Торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира «вновь набирает обороты». Соединённые Штаты «нанесли удар» по Китаю новым повышением тарифов, а Пекин пообещал принять ответные меры, сообщает CNN.

Администрация Трампа повысила пошлины на китайский импорт стоимостью $200 млрд. c 10 до 25%. Представители Поднебесной отреагировали спустя всего несколько минут после вступления новых тарифов в силу, отмечает телеканал.

«Китай глубоко сожалеет о подобном развитии событий и примет необходимые контрмеры, — говорится в официальном заявлении Министерства коммерции КНР. — Мы надеемся, что Соединённые Штаты пойдут на компромисс и займутся совместным решением проблем через содействия и консультации».

Накануне в Вашингтон прибыла китайская делегация во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ. Он заявлял, что надеется на «рациональные и прямые» переговоры с американской стороной. Чиновник также предупредил, что повышение пошлин навредит не только его стране, но самим США и остальному миру.

«Неожиданное решение» Трампа повысить тарифы «напугало» и застало врасплох американские компании. Импортёры получили уведомление о внезапном росте штрафов всего за пять дней до их введения, утверждает CNN.

«Повышение пошлин наносит значительный ущерб американской промышленности, фермерским хозяйствам и потребителям», — считает Джейкоб Паркер, вице-президент Американо-китайского делового совета, который представляет интересы компаний США в Китае.

«Это решение приведёт к падению конкурентоспособности американских компаний, сокращению эффективности их глобальных систем снабжения и вызовет резонанс во всей экономике США. Проще говоря, это налог на американского потребителя», — уверяет Паркер.

Между тем переговоры между двумя сторонами в Вашингтоне всё ещё продолжаются, подчёркивает CNN.