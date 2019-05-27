Das Erste: в Москве рассчитывают, что новые «друзья России» в Европарламенте не подведут

В Москве внимательно следят за результатами европейских выборов и новым соотношением сил в Европарламенте, передаёт Das Erste. Ведь Россия, разумеется, надеется, что санкции отменят и что в законодательном органе ЕС нового созыва будет больше «друзей Российской Федерации», поясняет корреспондент немецкого телеканала.
Отношения между Россией и Европой напряжены. Поэтому и в Москве все следят за результатами европейских выборов и новым соотношением сил в Европарламенте в Брюсселе. С нами на связи из Москвы Ина Рук. Какова реакция?
ИНА РУК, корреспондент Das Erste:Как отреагировали в Кремле и в правительстве, мы пока не знаем. Но российские СМИ, конечно же, освещают эту тему. Содержание сообщений на государственных каналах, однако, предельно понятно: речь постоянно идёт об успехе правых партий, критически настроенных по отношению к ЕС. Очень много интервью с представителями этих партий и их заявлений. Много разговоров о крахе традиционных партий. Здесь раз за разом подчёркивается и обсуждается, что Европой всё сложнее управлять, поскольку теперь будет гораздо сложнее добиться большинства. Именно на это делают акцент местные СМИ.
Чего может ожидать Москва от Европарламента нового созыва?
ИНА РУК:Россия, разумеется, надеется, что санкции отменят и что в новом Европарламенте будет больше друзей Российской Федерации. Дело в том, что многие правые и правоэкстремистские партии действительно укрепили позиции, дружественно настроены к России, проводят совершенно иную политику по отношению к Москве и теперь требуют, чтобы они также вошли в Европарламент.
Следующее голосование по санкциям состоится в июле и уже с участием новых депутатов в новом парламенте. И здесь, конечно же, на это надеются. Строго говоря, для России разобщённый Европейский союз, членам которого с трудом удаётся договориться, — гораздо более слабый противник или партнёр, чем сплочённая Европа.
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