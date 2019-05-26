Столтенберг рассказал Die Welt, как Россия «вмешивается в демократию» и «запугивает Запад»

Россия намеренно вмешивается в западную демократию посредством кибератак и дезинформации, в связи с чем НАТО и ЕС обсудят меры совместной киберзащиты, рассказал Йенс Столтенберг в своём интервью для Welt am Sonntag. Генсек НАТО заявил, что Россия нарушила условия ДРСМД и должна избавиться от ракет класса SSC-8. Также Столтенберг анонсировал новую военную программу НАТО, принятую, в том числе, ввиду «ядерного запугивания» со стороны России по отношению к Западу.

Специальная экспертная группа НАТО несколько недель назад встречалась с киберэкспертами из ЕС для того, чтобы обсудить меры по защите от киберугроз и дезинформации в свете выборов в Европарламент, рассказал Йенс Столтенберг в своём интервью для Welt am Sonntag. «Мы знаем, что Россия намеренно вмешивается в нашу демократию посредством дезинформации и кибератак. В особенности это касается того времени, когда проходят выборы», — заявил генсек НАТО. По словам Столтенберга, альянс поддержит ЕС в борьбе с киберугрозами, в частности, путём обмена информацией.

Также, речь в интервью зашла об операции НАТО в Афганистане: Столтенберг подчеркнул, что войска альянса будут оставаться в стране столько, сколько будет необходимо. Сейчас их первоочередной целью является тренировка местных вооружённых сил, а также поддержка афганского правительства в восстановлении страны.

Что касается Договора РСМД, то, по словам Столтенберга, он перестанет существовать после выхода американской стороны, намеченного на 2 августа этого года. Генсек НАТО заявил, что «договор нарушила Россия, а не США. Россия разработала ядерные ракеты, способные достичь европейских городов, таких как Берлин. Эти вооружения сложно обнаружить, у них небольшое время предупреждения и они очень опасны». В этой связи Столтенберг призвал Россию избавиться от ракет SSC-8 и придерживаться рамок ДРСМД.

Он напомнил, что в 1987 году СССР уничтожил попавшие под договор ракеты всего лишь за несколько недель: «для этого нужна политическая воля». Если же Россия не пойдёт на такой шаг, тогда НАТО может ответить заключением нового договора о контроле за вооружениями, а также отреагировать в сфере своих обычных вооружений. При этом глава альянса подчеркнул, что НАТО не собирается развёртывать в Европе дополнительные ядерные ракеты, а также не желает новой холодной войны и гонки вооружений.

Кроме того, Столтенберг анонсировал принятие новой стратегии НАТО, не менявшейся с 1967 года. «С 2014 года появились новые вызовы на Востоке и на Юге. Также мы видим, что Россия всё активнее применяет против Запада ядерное запугивание. Речь идёт о том, чтобы в будущем быть полностью готовыми к обороне и способными поддержать стабильность», — приводит издание слова Столтенберга.

В заключение генсек НАТО отметил, что все члены альянса должны стремиться к тому, чтобы довести свои расходы на оборону до уровня в 2% от ВВП. «В эти сложные времена мы должны серьёзно усилить наш военный потенциал. Нам нужны самолёты, способные летать, корабли, способные плавать и танки, способные двигаться. Боеготовнсть наших ударных сил должна улучшиться», — заявил Столтенберг.