Столтенберг: НАТО принимает новую военную стратегию в свете «ядерного запугивания» со стороны России

Принятие новой военной стратегии НАТО объясняется вызовами для альянса на Востоке и Юге, а также «ядерным запугиванием», которые Россия якобы применяет по отношению к Западу, пишет Die Welt со ссылкой на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга. Столтенберг подчеркнул, что в эти «сложные времена» альянс должен серьёзно усилить свой военный потенциал.

НАТО впервые за последние десятилетия собирается представить свою новую военную стратегию, пишет Die Welt. Об этом изданию рассказал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

По словам Столтенберга, поводами для принятия новой стратегии стали новые вызовы на Востоке и на Юге, а также всё более активное «ядерное запугивание», применяемое Россией по отношению к Западу.

«Речь идёт о том, чтобы в будущем быть полностью готовыми к обороне и способными поддерживать стабильность. Всё это частично подразумевается в новой военной концепции», — приводит издание слова генсека НАТО. Кроме того, Столтенберг отметил, что сила альянса заключается в способности меняться тогда, когда это необходимо.

Также Столтенберг поприветствовал запланированное Германией повышение военных расходов до уровня 1,35% от ВВП. «Я ожидаю, что в последующие годы Германия и дальше будет повышать свои расходы на оборону», — заявил глава НАТО, отметив, что повышение расходов Германией станет важным вкладом в обороноспособность всего альянса.

Столтенберг подчеркнул, что намерение довести взносы в НАТО до 2% от ВВП не обусловлено желанием успокоить Дональда Трампа: «в сложные времена мы должны серьёзно усилить наш военный потенциал», — приводит Die Welt слова генсека.