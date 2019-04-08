Столтенберг: Россия — сосед НАТО, и поэтому с ней нужно продолжать вести диалог

В отношении России НАТО придерживается «двухвекторной» политики, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в эфире телеканала CNN. Столтенберг отметил, что НАТО должно показывать силу и единство, а также демонстрировать свой основной принцип — один за всех и все за одного. Но при этом необходимо также вести с Россией диалог — ради улучшения отношений и недопущения возникновения опасных ситуаций.

Позвольте мне спросить вас о реакции России на вашу речь и на юбилей НАТО: в Москве заявили, что в эпоху после холодной войны на счету НАТО постоянные провалы, и привели в пример Югославию, Афганистан, Ирак. Кроме того, официальный представитель МИД РФ заявила, что «нам бы хотелось пожелать НАТО внутреннего спокойствия, поменьше нервничать, не увлекаться навязчивыми идеями и фобиями». Считаете ли вы, что существует вероятность того, что НАТО излишне нервничает по поводу России?

ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ, генеральный секретарь НАТО: Нет, поскольку в отношении России НАТО придерживается так называемой «двухвекторной» политики. Нам нужно быть едиными, быть сильными. Нам необходимо проводить политику сдерживания, чтобы любой потенциальный противник чётко понимал: в случае нападения на одну из стран-членов последует реакция всего альянса. Это основывается на ключевом принципе НАТО — один за всех и все за одного. В то же время, мы не считаем, что существуют какие-либо противоречия между сдерживанием и диалогом.

Россия — наш сосед, и таковым останется: нам необходимо вести с ней переговоры, что мы и делаем. Частично, это делается для того, чтобы улучшить наши отношения с Россией, но также и для того, чтобы управлять сложными ситуациями, избегать инцидентов и ошибок, способных создать по-настоящему опасные ситуации, способные выйти из под контроля — поэтому мы ведём диалог с Россией и по этим темам. Кроме того, необходимо вести переговоры с Россией на тему контроля над вооружениями, потому что Россия нарушает ДРСМД, размещая в Европе ракеты, способные нести ядерные боеголовки.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 07 апреля 2019 года.