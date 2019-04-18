Business Insider собрал чёртову дюжину фактов о российской экономике

Россия переживает ряд экономических и социальных проблем, однако у неё есть потенциал, чтобы их побороть, отмечает Business Insider. Журналист издания сделал подборку из 13 поразительных фактов о России и её экономике, которые характеризуют нынешнее положение дел в стране.

Россия пытается показать свою силу и мощь на международной арене, но при этом сталкивается с экономическими проблемами, пишет Business Insider. Издание составило список из 13 фактов о российской экономике, которые больше всего шокируют.

Прежде всего автор подборки отмечает, что население России сокращается на 700 человек в день. В некоторых городах, например, в Мурманске, после развала СССР жителей стало меньше на 30%. Связано это со старением населения, замедлением иммиграции и неспособностью правительства улучшить условия жизни. Некоторые эксперты, впрочем, винят во всём западные санкции. Этот спад может ещё иметь последствия для России и в будущем, предрекает автор статьи.

С другой стороны, у России резервы достигают более $460 млрд, а внешний долг составляет 29%, и эти показатели помогут ей пережить глобальные потрясения, пусть даже её экономический рост остаётся на низком уровне.

При этом важно помнить, что после развала СССР за десять лет объём производства в России упал на 45%. К 2000 году ВВП составлял лишь 30—50% от советских показателей.

Интересным авторы подборки считают тот факт, что нефть и газ занимают в российском экспорте 59%. В конце прошлого года производство нефти в России было на максимальном уровне и составляло 11,16 млн баррелей в день.

Больше 13% россиян живут в бедности. Российский президент Владимир Путин во время своего обращения к россиянам пообещал против неё бороться. Так, на модернизацию здравоохранения, образования, инфраструктуры, жилищного комплекса и сельского хозяйства должны выделить 25,7 трлн руб. Однако сразу после распада СССР бедность составляла почти 35%.

Но при этом Москва входит в топ городов мира, где живёт больше всего миллиардеров, а всего в России их больше 70 человек. Оттого имущественное расслоение населения в России довольно высоко. Как отмечает автор статьи, в основном богачи — это олигархи, которые нажили состояние в 1990-е годы.

Поразило автора и то, что с 2014-го по 2017 год российский рубль потерял половину своей стоимости. Такой экономический кризис был вызван снижением цены на нефть и международными санкциями, отмечает журналист.

И несмотря на высокий ВВП, средняя зарплата в России составляет $670. При этом по уровню зарплат ударил недавний кризис: в его разгар средняя зарплата составляла и вовсе $437.

Удивил журналиста и тот факт, что 20% рынка мебели в России занимает Ikea.

В свою очередь, потребление водки в России снизилось больше, чем в два раза, за последние 20 лет. А потребление шампанского, наоборот, выросло. Эксперты говорят о том, что российская культура стала более западной.

Автор статьи отмечает также, что в России производят много асбеста, несмотря на то что хорошо известно, какой вред он приносит. Так, в прошлом году произвели 315 тыс. тонн асбеста, и 80% из него продали за рубеж, в том числе в США.

Во время холодной войны США и Советский Союз боролись за влияние в Африке, и теперь Россия снова обратила свой взор на континент. Так, в январе она инвестировала $267 млн в алмазную промышленность Зимбабве. И хотя у России нет ни исторической связи с Африкой, как у Европы, ни денег, как у Китая, её влияние строится на экспорте вооружений и на добывающих компаниях.

Наконец, автор подмечает и тот факт, что на проведение зимней Олимпиады 2014 года Россия потратила больше $50 млрд. Сюда вошло не только строительство спортивных объектов и отелей, но и дороги, мосты, трубопроводы и другая инфраструктура. И, судя по отчётам, эти инвестиции оправдывают себя: в 2017 году Сочи посетили 6,5 млн человек, отмечает Business Insider.