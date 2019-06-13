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Das Erste: Берлин заигрался — санкции против России превратились в спектакль с двойными стандартами

Материал представлен в переводе ИноТВ
Спор из-за штрафных мер против Москвы — это просто какой-то «спектакль с двойными стандартами»: в то время как предприятия Восточной Германии буквально отрезаны от жизненно важного для них российского рынка, западнонемецкие концерны спокойно участвуют в проекте «Северный поток — 2», передаёт Das Erste. «Если уж идти, так идти до конца: или санкции распространяются на все компании, или — вообще ни на кого!» — уверен корреспондент телеканала Тим Херден.

Спор из-за санкций против России — это не что иное, как спектакль с двойными стандартами. Не обошлось и без высокомерия, если учитывать, что глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер во всеуслышание предложил премьер-министру Саксонии Михаэлю Кречмеру взять пару дополнительных уроков по внешней политике. Это просто лицемерие какое-то.

С одной стороны, из-за санкций предприятия Восточной Германии были буквально отрезаны от жизненно важного для них российского рынка. С другой стороны, прямо сейчас в федеральных землях Мекленбург — Передняя Померания и Бранденбург прокладываются трубы газопровода «Северный поток — 2», по которым потечёт российский газ, — по заказу западнонемецких концернов Winterschall и E.ON.

На мой взгляд, если уж идти, так идти до конца: или санкции распространяются на все компании, или — вообще ни на кого!

До немцев, однако, вряд ли удалось бы донести, что ради политической морали и поддержки Украины пришлось бы бойкотировать российские газовые поставки и принять в расчёт более высокие цены на энергоресурсы. Так что строительство «Северного потока — 2» продолжается.

И тем не менее решить украинский конфликт санкциями не удастся: это возможно только путём переговоров. Поэтому я бы хотел, чтобы министр иностранных дел Хайко Масс принимал активное участие не только в спасении ядерной сделки с Ираном, но и в решении этого конфликта.

Кстати, Путину санкции, судя по всему, едва ли мешают. Экономически он взял новый курс — на Китай. Ему нужны инвестиции, а Поднебесной — рынки сбыта. И это может стать проблемой: не только для экономики восточных федеральных земель, но и для экономики всей Германии.

Дата выхода в эфир 11 июня 2019 года.

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Das Erste Германия Европа
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