Das Erste: Берлин заигрался — санкции против России превратились в спектакль с двойными стандартами

18:54 Зверев проиграл 170-й ракетке мира на турнире в Хертогенбосхе Немецкий теннисист Александр Зверев потерпел поражение во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в голландском городе Хертогенбосхе.

18:54 В ГД оценили позицию Киева по проходу кораблей в Керченском проливе Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал RT заявление начальника Генштаба ВСУ Руслана Хомчака о том, что Киев пока не намерен рассматривать идею нового прохода кораблей через Керченский пролив.

18:49 Ржига продлил контракт со сборной Чехии по хоккею Известный хоккейный тренер Милош Ржига продолжит возглавлять национальную команду Чехии в следующем сезоне.

18:49 Володин предупредил о возможном выходе России из ПАСЕ Если российская делегация будет лишена полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы, то Россия оставляет за собой право покинуть ПАСЕ. Об этом заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

18:41 Кожевников оценил вклад Тарасенко и Барбашёва в победу «Сент-Луиса» в Кубке Стэнли Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников выразил мнение, что россияне Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв внесли большой вклад в победу «Сент-Луис Блюз» в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в сезоне-2018/19.

18:32 Циципас уступил во втором круге турнира в Хертогенбосхе Греческий теннисист Стефанос Циципас не смог преодолеть барьер второго круга на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в голландском Хертогенбосхе.

18:31 Совбез ООН обсудит инциденты с танкерами в Оманском заливе Совет безопасности ООН проведёт встречу в связи с инцидентами на двух нефтяных танкерах в Оманском заливе.

18:30 Климкин заявил о попытке России «ухудшить позиции» Зеленского Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Россия пытается ухудшить позиции украинского лидера Владимира Зеленского перед его визитом во Францию и Германию.

18:28 Новак призвал к недискриминационному подходу к «Северному потоку — 2» Россия рассчитывает на недискриминационный и деполитизированный подход к реализуемым проектам газопроводов из России, в том числе к «Семерному потоку — 2».

18:27 Адвокат рассказала о состоянии здоровья Кокорина Татьяна Стукалова, адвокат футболиста санкт-петербургского «Зенита» Александра Кокорина, рассказал о состоянии здоровья своего клиента.

18:21 СМИ: Победитель «Вуэльты Испании»-2011 лишён титула за допинг Испанский велогонщик Хуан Хосе Кобо, одержавший победу на «Вуэльте Испании» в 2011 году, был уличён в употреблении запрещённых препаратов и лишён награды.

18:21 Саакашвили возглавил список партии «Рух новых сил» на выборах в Раду Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили возглавил список партии «Рух новых сил» на парламентских выборах.

18:11 Кремлёв рассказал, когда будут погашены долги AIBA Генеральный секретарь Федерации бокса России, член исполкома Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлёв рассказал, когда произойдёт погашение долгов организации.

18:11 Насосная станция в Донбассе обесточена из-за обстрела ВСУ Представитель самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня сообщил, что Васильевская насосная станция была обесточена после обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.

18:07 Поздняков призвал РУСАДА работать активнее Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков обратился к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) с призывом выявлять допинговые проблемы на ранних стадиях.

18:05 Киеву предложили мировое соглашение по разбирательствам с «Газпромом» Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что российская сторона предложила украинской мировое соглашение по арбитражным разбирательствам с «Газпромом».

18:03 Обнародован приговор Мосгорсуда по делу Мамаева и Кокорина Мосгорсуд опубликовал официальное апелляционное постановление по уголовному делу футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, а также его брата Кирилла и их друга Александра Протасовицкого.

18:01 Песков заявил, что важно дождаться итогов следствия после дела Голунова Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что каких-либо окончательных решений относительно необходимости проведения реформ в органах внутренних дел в настоящее время нет, важно дождаться результатов расследования после дела журналиста Ивана Голунова.

18:00 УЕФА открыл дело в отношении Украины после отборочного матча Евро-2020 с Сербией Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело против Украинской ассоциации футбола (УАФ) после матча сборной страны с национальной командой Сербии в рамках квалификационного турнира чемпионата Европы 2020 года.

18:00 Экс-голкипер «Анжи» Дюпин продолжит карьеру в «Рубине» Бывший вратарь махачкалинского «Анжи» Юрий Дюпин перешёл в казанский «Рубин».

17:53 В Госдуме оценили слова еврокомиссара о России, Турции и США Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление еврокомиссара по бюджету Гюнтера Эттингера о том, что Россия, Турция и США обладают «одной общей чертой» — никто из них не любит Европейский союз.

17:48 Нурмагомедов рассказал, как планирует драться с Фергюсоном Действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, как будет действовать в бою с Тони Фергюсоном, если тот состоится.

17:46 Глава WBO: поединок Ковалёва с Ярдом может пройти в России Бой между чемпионом мира в полутяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) россиянином Сергеем Ковалёвым и британцем Энтони Ярдом может пройти в России.

17:46 Адвокат Кокорина рассказала о дальнейших действиях стороны защиты Адвокат футболиста Александра Кокорина Татьяна Стукалова рассказала о дальнейших намерениях стороны защиты после решения Мосгорсуда, согласно которому приговор Пресненского суда был отменён, но был вынесен новый с теми же сроками заключения и с небольшими изменениями в части квалификации действий.

17:41 Адвокат Кокорина: рассчитывали на гуманность суда первой инстанции Адвокат футболиста Александра Кокорина Татьяна Стукалова прокомментировала решение Мосгорсуда, согласно которому приговор Пресненского суда был отменён, но был вынесен новый с теми же сроками заключения и с небольшими изменениями в части квалификации действий.

17:39 Штраф за нарушение хранения данных россиян предложили увеличить В Госдуму внесли законопроект об увеличении до 18 млн рублей максимального штрафа за невыполнение требований о хранении в России персональных данных россиян.

17:37 Мбаппе признан самым дорогим футболистом мира по версии CIES Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе возглавил рейтинг самых дорогих футболистов мира, опубликованный порталом CIES Football Observatory.

17:32 Адвокат брата Кокорина заявил, что у осуждённых есть все основания для УДО Вячеслав Барик, адвокат брата футболиста Александра Кокорина Кирилла, прокомментировал решение Мосгорсуда, согласно которому приговор Пресненского суда был отменён, но вынесен новый с теми же сроками заключения и с небольшими изменениями в части квалификации действий.

17:32 В Кремле спрогнозировали встречу Путина и Трампа «на ногах» в Осаке Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о возможности беседы российского лидера Владимира Путина и главы США Дональда Трампа «на ногах» во время саммита G20 в Осаке.

17:29 Поздняков: все заинтересованы в том, чтобы российские спортсмены выступили на ОИ-2020 Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, что обсуждал с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом вопрос выступления российских легкоатлетов на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.

17:22 Адвокат Кокорина оценил решение Мосгорсуда по делу футболиста Адвокат футболиста Александра Кокорина Андрей Ромашов прокомментировал решение Мосгорсуда, согласно которому приговор Пресненского суда был отменён, но был вынесен новый с теми же сроками заключения и с небольшими изменениями в части квалификации действий.

17:12 На Украине заявили об обмане протестующих шахтёров Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что украинских шахтёров обманули в очередной раз, так как деньги, которые обещали выплатить рабочим, чтобы погасить долги перед ними по зарплате, были заблокированы на банковских счетах.

17:03 Мосгорсуд оставил без изменения сроки приговора Кокорину и Мамаеву Мосгорсуд оставил без изменения сроки приговора по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева о драках в центре Москвы.

16:59 В ЕС назвали «общую черту» России, Турции и США Россия, Турция и США обладают «одной общей чертой» — никто из них не любит Европейский союз. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер.

16:46 Кудерметова разгромила Айаву и вышла в четвертьфинал турнира WTA в Хертогенбосхе Россиянка Вероника Кудерметова обыграла представительницу Австралии Дестани Айаву в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в нидерландском Хертогенбосхе.

16:37 Бойко обещает переговоры с ДНР и ЛНР в случае победы на выборах в Раду Глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что готов начать прямые переговоры с самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками в случае победы его фракции на выборах.

16:34 Хачанов уступил Берреттини во втором круге турнира ATP в Штутгарте Россиянин Карен Хачанов потерпел поражение от итальянца Маттео Берреттини в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в немецком Штутгарте.

16:27 Хоккеист «Бостона» назвал душераздирающим поражение в финале Кубка Стэнли Нападающий «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон прокомментировал поражение от «Сент-Луис Блюз» (1:4) в решающем, седьмом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

16:25 Спасённые с танкера в Оманском заливе россияне не пострадали Россияне, которых удалось спасти с танкера, загоревшегося в Оманском заливе, не пострадали. Они доставлены на территорию Ирана. Об этом сообщили в посольстве России в Тегеране.

16:12 Кокорин рассказал, как общался с осуждённым за убийство по неосторожности Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин рассказал в суде, как во время пребывания в СИЗО общался с человеком, которого осудили за убийство по неосторожности.

16:10 Российские международные резервы превысили $500 млрд В Центробанке заявили, что международные резервы России превысили $500 млрд.

16:02 Минфин сообщил о профиците бюджета России Министерство финансов России сообщило о профиците федерального бюджета за январь — май 2019 года.

16:01 Брат Кокорина не понимает, что он может сделать полезного в колонии Брат футболиста «Зенита» Александра Кокорина Кирилл заявил, что не понимает смысла приговора, согласно которому все подсудимые по делу о драках в центре Москвы будут отправлены в колонию общего режима.

16:00 В ДНР заявили об обстреле Докучаевска украинскими военными Заместитель начальника Народной милиции самопровозглашённой ДНР Эдуард Басурин заявил, что силовики из 35-й бригады Вооружённых сил Украины обстреляли из артиллерии Докучаевск.

15:52 Мамаев заявил, что его ошибки будут уроком для детей Футболист «Краснодара» Павел Мамаев во время рассмотрения апелляции по приговору по делу о драках в центре Москвы заявил, что не хочет уже ничего просить у суда.

15:47 Медведев: «Роскосмосу» надо освоить 200 млрд рублей до конца года Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что «Роскосмос» должен освоить около 200 млрд рублей до конца года.

15:45 RT America завоевал золото Promax Awards 2019 Телеканал RT завоевал золотую, серебряную и две бронзовые награды Promax Awards 2019 — одной из самых престижных премий в области промо, маркетинга и дизайна.

15:44 Кокорин: хочу вернуться в спорт и увидеть семью Игрок петербургского «Зенита» Александр Кокорин во время рассмотрения апелляции по приговору по своему делу попросил суд дать обвиняемым шанс реабилитироваться.

15:39 Тренер академии «Арсенала» дисквалифицирован за оскорбление девушки-судьи Тренер академии лондонского футбольного клуба «Арсенал» был дисквалифицирован за оскорбление судьи, которой была юная девушка.