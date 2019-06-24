Премьер Саксонии-Анхальт: Россия изменилась, и ЕС не должен закрывать перед ней дверь

Чтобы перезагрузить отношения между Россией и Евросоюзом, в первую очередь необходимо «зашевелиться русским», пишет в статье для Frankfurter Allgemeine премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Хазелоф. «Впрочем, и Запад, в свою очередь, должен держать перед ними дверь открытой», — призывает немецкий политик.
У федеральной земли Саксония-Анхальт, как, собственно, и всего востока Германии, традиционно всегда были хорошие экономические отношения с Российской Федерацией, пишет в статье для немецкой газеты Frankfurter Allgemeine премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Хазелоф.
Так, например, для федеральной земли Саксония-Анхальт Россия — «с отрывом страна-импортёр номер один», уточняет Хазелов.
Штрафные же меры Запада против Москвы глава правительства Саксонии-Анхальт хоть и считает «логичными», но при этом отмечает, что «многие предприятия в Восточной Германии от них страдают».
Из-за этого, продолжает Райнер Хазелоф, в последнее время в восточных федеральных землях Германии «разгораются всё более жаркие дискуссии о смысле и эффективности» санкций Европейского союза против Российской Федерации.
Автор статьи задаётся вопросом: «Что отвечу я предпринимателю, который меня спрашивает: «Я импортирую из России нефть и газ на миллиарды, и при этом я не имею права поставлять туда детали машин?» Или ещё: «Турция уже давно оккупировала северный Кипр, нарушив тем самым нормы международного права. Ну и где же тогда санкции ЕС?»
Подобные аргументы просто необходимо принять во внимания, призывает премьер-министр Саксонии-Анхальт.
«От них нельзя просто взять и отмахнуться», — констатирует Райнер Хазелоф. — Не должно возникнуть впечатление, что, продвигая наши ценности и принципы, мы используем при этом двойные стандарты».
Для того чтобы перезагрузить отношения между Российской Федерацией и Европейским союзом, «русские должны зашевелиться», считает автор статьи.
«Впрочем, и Запад, в свою очередь, должен держать перед ними дверь открытой. Россия изменилась. Это больше не Россия Брежнева, который в своё время трижды бывал с визитами в Германии, где его принимали со всеми почестями. Изменился и мир в целом. Китай достиг небывалой экономической мощи. Европа же должна быть в состоянии выдержать конкуренцию в этом меняющемся мире. В частности, именно поэтому ЕС и Германия должны в рамках конструктивных переговоров с Россией пытаться найти решение в вопросах санкций и нарушений норм международного права», — подчёркивает премьер-министр Саксонии-Анхальт.
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