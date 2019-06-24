DLF: «1939 год не повторится» — посол ФРГ заверил, что Берлин никогда не признает Крым российским

Пересмотреть статус Крыма и отменить санкции против Москвы — подобные инициативы отдельных немецких политиков для Берлина просто немыслимы, заявил в интервью Deutschlandfunk посол ФРГ в России. Ведь, по словам Рюдигера фон Фрича, последнее, чего ожидают жители центральных и восточных европейских стран, так это немецких, а ещё лучше совместных немецко-российских предложений по переделу Центральной и Восточной Европы. «В последний раз это случилось в 1939 году, и больше этого не повторится», — заверил дипломат.

Украинский конфликт не решить, если отменить санкции Европейского союза против Российской Федерации, заявил в интервью немецкой радиокомпании Deutschlandfunk посол Германии в России Рюдигер фон Фрич.

По словам фон Фрича, после «аннексии Крыма»* Евросоюз просто должен был дать понять Москве, что не готов мириться с «нарушениями элементарных принципов».

Ведь только при помощи штрафных мер можно заставить Российскую Федерацию изменить своё поведение, констатировал немецкий дипломат.

Пять лет назад, выразил уверенность посол Германии, Москва «просчиталась»: тогда Кремль элементарно не ожидал, что Европейский союз «столь сплочённо и решительно отреагирует на это тяжкое нарушение».

С нечто подобным Германия «принципиально не может смириться», подчеркнул Рюдигер фон Фрич, уходящий в отставку в конце этого месяца.

Посол ФРГ в Российской Федерации также не стал скрывать, что он возмущён предложениями нескольких немецких политиков, которые высказываются за пересмотрение статуса Крыма и отмену западных санкции против Москвы.

«Для нас это просто немыслимо, — заявил дипломат. — Почему немыслимо? Потому что последнее, чего ожидает Центральная и Восточная Европа, так это немецких, а ещё лучше совместных немецко-российских предложений по переделу Центральной и Восточной Европы. В последний раз это случилось в 1939 году, и больше этого не повторится».

К тому же, успокоил Рюдигер фон Фрич, не произойдёт ровным счётом ничего, если Германия в одностороннем порядке отменит штрафные меры против Российской Федерации.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).