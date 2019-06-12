Турецкий профессор: Турция должна признать Крым, а Россия — Северный Кипр

Эксперт по международным отношениям, профессор, доктор Хасан Унал считает,Турция должна признать Крым российской территорией, а Россия — Турецкую Республику Северного Кипра. Как пишет Aydinlik Gazetesi, Унал уверен, что у России и Турции существуют общие интересы, поэтому очень важно исключить Вашингтон из процесса урегулирования существующих проблем.
Преподаватель Университета Малтепе, эксперт по международным отношениям, профессор, доктор Хасан Унал считает, что Турция должна признать Крым российской территорией, а Россия — Турецкую Республику Северного Кипра. Как пишет Aydinlik Gazetesi, эксперт высказал предложения, нацеленные на обеспечение спокойствия в регионе и дальнейшее развитие отношений России и Турции. Унал подчеркнул, что за неспокойной обстановкой в регионе стоят США, и очень важно исключить Вашингтон из процесса урегулирования существующих проблем. Унал также отметил, что в мире и регионе, в котором находится в том числе Турция, балансы меняются.
«Я бы на месте президента Эрдогана предложил Путину позволить Турецкой Республике Северного Кипра открыть представительство в Москве. Её Министерство иностранных дел отправляло бы приглашения на некоторые мероприятия. Вместе с тем предложил бы, чтобы Россия начала авиарейсы в Турецкую Республику Северного Кипра, взамен «Турецкие авиалинии» наладили бы рейсы в Крым. На следующем этапе после этого Турция признала бы Крым российской территорией, а Россия официально признала бы Турецкую Республику Северного Кипра», — заявил Унал.
Унал также добавил, что острой необходимостью для Турции стало создание крупной военно-морской базы на Кипре.
«В Восточном Средиземноморье постепенно растёт напряжение. Турция не может оставаться сторонним наблюдателем. Турция должна создать крупную, эффективную морскую базу для сдерживания. Безопасность этой базы должна быть обеспечена с помощью С-400. В Сирии находится российская крупная морская база. У России и Турции общие интересы. Они могут вместе действовать в Восточном Средиземноморье. Если Россия признает Турецкую Республику Северного Кипра, с Россией также можно будет заключить новые военные соглашения», — добавил эксперт.
Матч четвёртого тура квалификационного раунда чемпионата Европы по футболу 2020 года с командой Эстонии стал для голкипера Мануэля Нойера 37-м в составе сборной Германии, в котором ему удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.
Нападающий чешского футбольного клуба «Млада Болеслав» Николай Комличенко заявил, что не был расстроен отсутствием своей фамилии в заявке сборной России на матчи квалификационного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Сан-Марино и Кипра.
Отметившись забитым мячом в матче четвёртого тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года с командой Андорры, нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе достиг отметки в 100 результативных ударов в профессиональной карьере.
Конгресс США принял резолюцию, согласно которой у законодателей появляется возможность через суд потребовать явки генпрокурора Уильяма Барра и экс-советника президента Дональда Макгана для дачи показаний конгрессу.
Бывший главный тренер клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» Игорь Шалимов прокомментировал игру сборной России по футболу в матче четвёртого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Кипра, который завершился победой подопечных Станислава Черчесова со счётом 1:0.
После победы над командой Кипра в матче четвёртого тура квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года нападающий сборной России Артём Дзюба ответил на вопрос о возможном переходе в один из клубов Английской премьер-лиги.
Защитник сборной России по футболу Фёдор Кудряшов выразил мнение, что бригада арбитров матча четвёртого тура квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года между подопечными Станислава Черчесова и командой Кипра во главе с итальянцем Марко Ди Белло верно отменила два гола отечественной дружины в первом тайме встречи.
После победы над Кипром в матче четвёртого тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года со счётом 1:0 главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил профессионализм своих подопечных.
Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин прокомментировал игру команды в матче четвёртого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Кипром, который завершился победой подопечных Станислава Черчесова со счётом 1:0.
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил, почему он принял решение не задействовать нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в матче четвёртого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Кипром, который завершился победой отечественных футболистов со счётом 1:0.
Защитник сборной России по футболу Фёдор Кудряшов прокомментировал игру команды в матче четвёртого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Кипром, который завершился победой подопечных Станислава Черчесова со счётом 1:0.
Полузащитник сборной России по футболу Алексей Ионов прокомментировал победу подопечных Станислава Черчесова над командой Кипра в матче четвёртого тура квалификационного турнира чемпионата Европы 2020 года, который завершился со счётом 1:0.
Капитан сборной России по футболу Артём Дзюба считает, что его команда должна была решать исход поединка отборочного турнира Евро-2020 с Кипром (1:0) задолго до финального свистка, однако подвела реализация моментов.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оценил уровень организации матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными России и Кипра, который состоялся в Нижнем Новгороде и завершился победой подопечных Станислава Черчесова со счётом 1:0.
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мнением о роли капитана команды Артёма Дзюбы в победе над Кипром (1:0), а также порассуждал о способности 30-летнего нападающего заиграть в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с RTS заявил, что отправит американскому лидеру Дональду Трампу новый дуб после того, как стало известно, что дуб, посаженный возле Белого дома в ходе встречи глав двух государств, погиб.
Родственники Бари Алибасова не ставят перед собой задачу получить компенсацию от производителя средства для очистки труб «Крот», которым ранее отравился продюсер. Об этом рассказал его сын Бари Алибасов — младший, комментируя сообщения о намерении семьи продюсера подать в суд на производителя средства для труб.
Омбудсмены Украины и России Людмила Денисова и Татьяна Москалькова договорились о создании рабочей группы по вопросам освобождения украинцев, заключённых в России, и россиян, находящихся в тюрьмах на Украине. Об этом заявила украинский уполномоченный по правам человека.