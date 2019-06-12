Турецкий профессор: Турция должна признать Крым, а Россия — Северный Кипр

Эксперт по международным отношениям, профессор, доктор Хасан Унал считает,Турция должна признать Крым российской территорией, а Россия — Турецкую Республику Северного Кипра. Как пишет Aydinlik Gazetesi, Унал уверен, что у России и Турции существуют общие интересы, поэтому очень важно исключить Вашингтон из процесса урегулирования существующих проблем.

Преподаватель Университета Малтепе, эксперт по международным отношениям, профессор, доктор Хасан Унал считает, что Турция должна признать Крым российской территорией, а Россия — Турецкую Республику Северного Кипра. Как пишет Aydinlik Gazetesi, эксперт высказал предложения, нацеленные на обеспечение спокойствия в регионе и дальнейшее развитие отношений России и Турции. Унал подчеркнул, что за неспокойной обстановкой в регионе стоят США, и очень важно исключить Вашингтон из процесса урегулирования существующих проблем. Унал также отметил, что в мире и регионе, в котором находится в том числе Турция, балансы меняются.

«Я бы на месте президента Эрдогана предложил Путину позволить Турецкой Республике Северного Кипра открыть представительство в Москве. Её Министерство иностранных дел отправляло бы приглашения на некоторые мероприятия. Вместе с тем предложил бы, чтобы Россия начала авиарейсы в Турецкую Республику Северного Кипра, взамен «Турецкие авиалинии» наладили бы рейсы в Крым. На следующем этапе после этого Турция признала бы Крым российской территорией, а Россия официально признала бы Турецкую Республику Северного Кипра», — заявил Унал.

Унал также добавил, что острой необходимостью для Турции стало создание крупной военно-морской базы на Кипре.

«В Восточном Средиземноморье постепенно растёт напряжение. Турция не может оставаться сторонним наблюдателем. Турция должна создать крупную, эффективную морскую базу для сдерживания. Безопасность этой базы должна быть обеспечена с помощью С-400. В Сирии находится российская крупная морская база. У России и Турции общие интересы. Они могут вместе действовать в Восточном Средиземноморье. Если Россия признает Турецкую Республику Северного Кипра, с Россией также можно будет заключить новые военные соглашения», — добавил эксперт.