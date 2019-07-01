Telegraph: МАГАТЭ подтвердило — Иран превысил лимит запасов урана

МАГАТЭ подтвердило, что Иран превысил лимит запасов низкообогащённого урана в 300 кг, передаёт The Daily Telegraph. Тем не менее правительство страны подтвердило, что вернётся к обязательствам по ядерной сделке, если ЕС выполнит свою часть соглашения.

Иран превысил лимит запасов низкообогащённого урана в 300 кг, чем рискует ещё больше накалить отношения с США, сообщает The Daily Telegraph.

«Иран, как и планировалось, превысил объёмы запасов в 300 кг», — заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Инспекторы МАГАТЭ уже подтвердили, что Иран нарушил условия ядерной сделки. Издание напоминает, что ранее правительство страны предупреждало, что лимиты на обогащение урана будут превышены в ответ на санкции со стороны США и неспособность ЕС ослабить их негативное воздействие на иранскую экономику.

Как отмечает The Daily Telegraph, это незначительный шаг к потенциальному созданию ядерного оружия. Однако Иран грозится возобновить 8 июля производство высокообогащённого урана, несмотря на запуск европейцами межбанковского механизма INSTEX, необходимого для осуществления расчётов с государством.

При этом в ЕС опасаются, что Иран может и вовсе выйти из ядерной сделки вслед за выходом США в 2018 г.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что «глубоко обеспокоен объявлением Ирана о нарушении существующих обязанностей, прописанных в ядерной сделке». Тем не менее политик добавил, что Лондон продолжит её соблюдать.

«Я призываю Иран избегать любых дальнейших шагов в отступление от сделки и вернуться к её соблюдению», — приводит издание слова Ханта.

При этом, как сообщает The Daily Telegraph, Иран заверил, что готов вернуться к полному исполнению своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, если европейские участники соглашения выполнят свою часть договора.