Telegraph: МАГАТЭ подтвердило — Иран превысил лимит запасов урана

Популярное
-
Глава МИД Польши: ЕС слаб, и ему следует всегда прислушиваться к США TVN24
-
NZZ: западный кинематограф открыл для себя мир российских катастроф Neue Zürcher Zeitung
-
Thüringer Allgemeine: Путин вернул русским гордость — для них это важнее неведомой свободы Thüringer Allgemeine
-
CNN: Кремль пригласит Трампа на празднование Дня Победы в следующем году CNN
-
Обозреватель Hill: чтобы противостоять России, США необходимо ликвидировать отставание в Арктике Hill
-
Der Tagesspiegel: «причуда» кремлёвского аскета породила массу слухов Der Tagesspiegel
-
Guardian: Путин прав насчёт краха либерализма, но в этом есть и вина Европы Guardian
-
Эрдоган: Трамп пообещал, что санкций за С-400 не будет Hürriyet Daily News
INFOX.SG
-
Экс-футболист «Ахмата» о переходе Глушакова: Кадыров никогда не возьмёт дурака в команду
Бывший нападающий грозненского «Ахмата» Андрей Федьков прокомментировал переход в чеченский футбольный клуб бывшего полузащитника и капитана московского «Спартака» Дениса Глушакова.
-
На Украине рассказали о плане учений НАТО Sea Breeze
На Украине стартовали совместные с Соединёнными Штатами военные учения Sea Breeze в Чёрном море. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинской Государственной пограничной службы.
-
«Ювентус» объявил о трансфере футболиста Рабьо
Французский полузащитник Адриен Рабьо подписал контракт с итальянским футбольным клубом «Ювентус».
-
«Термокружка Путина» стала хитом продаж в китайском онлайн-магазине
Термос, похожий на термокружку российского лидера Владимира Путина, с которой он был на приёме в честь лидеров стран G20 в Японии, стал хитом продаж в китайском онлайн-магазине Taobao.
-
СМИ: Юный теннисист скончался в Подмосковье из-за отравления алкоголем
В Московской области в одном из частных коттеджей из-за отравления алкоголем скончался 17-летний теннисист.
-
The Insider Романа Доброхотова оказался резидентом Латвии и накопил налоговый долг
Вслед за «Медузой» оппозиционные издания перебираются в страны Прибалтики. Как выяснил RT, The Insider, возглавляемый бывшим редактором Colta Романом Доброхотовым, расположился в Риге.
-
Касаткина уступила Томлянович в первом круге Уимблдона
Российская теннисистка Дарья Касаткина потерпела разгромное поражение от австралийки Айлы Томлянович в матче первого круга третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.
-
Жаров оценил возможность нового штрафа в отношении Google
Роскомнадзор рассчитывает, что Google приложит все усилия для повышения уровня фильтрации запрещённой в России информации. В противном случае компания будет оштрафована. Об этом заявил глава ведомства Александр Жаров.
-
СМИ огласили детали контракта Панарина с «Рейнджерс»
Стали известны детали контракта российского нападающего Артемия Панарина с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс».
-
Вода ушла из трёх населённых пунктов Иркутской области
Вода ушла из трёх населённых пунктов в Иркутской области. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
-
В Курганской области вступил в силу закон о льготном предоставлении земельных участков
В Курганской области вступил в силу закон, касающийся льготного предоставления земельных участков, сообщает URA.RU.
-
В Петербурге появилась служба социальных участковых
В Санкт-Петербурге появилась служба социальных участковых, сообщает Nation News.
-
«Флорида» объявила о заключении контракта с российским голкипером Бобровским
Российский голкипер Сергей Бобровский стал игроком клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз».
-
Клуб «Рейнджерс» подтвердил переход российского хоккеиста Панарина
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» подтвердил заключение контракта с российким нападающим Артемием Панариным.
-
Зеленский заявил о попытке срыва переговоров о прекращении огня в Донбассе
Украинский лидер Владимир Зеленский на своей странице в Facebook назвал обстрел санитарного автомобиля в Водяном попыткой сорвать переговоры о прекращении огня в Донбассе.
-
В ЯНАО планируют ликвидировать 341 свалку к 2024 году
В Ямало-Ненецком автономном округе планируют ликвидировать 341 свалку к 2024 году, сообщает kp.ru со ссылкой на первого замдиректора Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса региона Александра Гаврилюка.
-
Вторая ракетка мира Осака потерпела поражение на старте Уимблдона
Японская теннисистка Наоми Осака проиграла представительнице Казахстана Юлии Путинцевой в матче первого круга третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.
-
Медведев обыграл Лоренци и вышел во второй круг Уимблдона
Российский теннисист Даниил Медведев взял верх над итальянцем Паоло Лоренци в матче первого круга третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.
-
Единым билетом для поездок в Крым и обратно воспользовались более 70 тысяч пассажиров в 2019 году
Единым билетом для поездок в Крым и в обратном направлении с начала возобновления перевозок в 2019 году воспользовались 70,2 тыс. пассажиров. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Единой транспортной дирекции (ЕТД).
-
СМИ: Российский хоккеист Панарин перешёл в «Рейнджерс»
Российский нападающий Артемий Панарин стал игроком клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс».
-
Фестиваль исторических фильмов пройдёт в Новгородской области в сентябре
Всероссийский фестиваль исторических фильмов «Вече» будет проходить в Новгородской области с 21 по 25 сентября, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
-
Хорошёвский суд Москвы арестовал Навального на 10 суток
Хорошёвский суд Москвы арестовал на 10 суток блогера Алексея Навального за участие в несанкционированной акции в защиту журналиста Ивана Голунова 12 июня.
-
В Госдуму внесли проект об обработке полученных из биоматериала данных
Правительство России внесло в Госдуму законопроект об особенностях обработки персональных данных человека, полученных из его генетического материала. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
-
В Челябинской области обсудят работу с порталом поставщиков
Открытая встреча по работе с порталом поставщиков пройдёт 3 июля в Челябинске, сообщает НСН.
-
Стало известно, когда РФС рассмотрит вопрос расторжения контракта «Краснодара» с Мамаевым
Председатель палаты по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) Виктор Берёзов рассказал, когда будет рассмотрен вопрос о расторжении контракта между «Краснодаром» и полузащитником Павлом Мамаевым.
-
Медведев сообщил о планах изменить систему поддержки малоимущих
Российский премьер Дмитрий Медведев сообщил, что с 2020 года Росстат будет адресно рассчитывать уровень благосостояния, используя специальную информационную систему.
-
Спасатели предупредили об усилении ветра до 22 м/с в Курганской области
Спасатели предупредили о непогоде в Курганской области, сообщает URA.RU со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
-
Акинфеев признался, в какой момент покинул общий чат сборной России по футболу
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, в какой момент он покинул общий командный чат сборной России по футболу.
-
Эксперт прокомментировал опрос о досуге россиян
Клинический психолог, писатель и телеведущий Михаил Хорс в беседе с НСН прокомментировал опрос о досуге россиян.
-
СМИ: Полиция Гонконга применила газ для разгона участников беспорядков
Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона участников беспорядков, которые ворвались в здание парламента. Об этом сообщает South China Morning Post.
-
В Крыму объяснили сообщения о дорогом отдыхе на полуострове
Сообщения о дорогом отдыхе в Крыму исходят от компаний, которые специализируются на предоставлении туристических услуг за границей, заявил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
-
Тренер «Ахмата»: многие вещи вокруг Глушакова раздуты
Главный тренер грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов заявил, что его не смущают нефутбольные вещи, происходящие вокруг новичка команды — полузащитника Дениса Глушакова.
-
В РЖД прокомментировали выезд машины с Пугачёвой на платформу вокзала
В пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов (филиал ОАО «РЖД») прокомментировали выезд машины с народной артисткой России Аллой Пугачёвой на платформу Рижского вокзала.
-
Эксперт оценил прогноз по ценам на топливо в России
Эксперт компании Virgin Group Андрей Гордеев в беседе с НСН оценил прогноз по ценам на топливо в России.
-
В Кронштадте открылась выставка Айвазовского
В Кронштадте открылась выставка Ивана Айвазовского, сообщают «Невские новости». Она получила название «Кронштадтский рейд».
-
Черноморский флот России следит за учениями НАТО Sea Breeze
Черноморский флот России следит за действиями кораблей НАТО на учениях Sea Breeze 2019 для реагирования на возможные нештатные ситуации. Об этом сообщили в центре управления обороной России.
-
Сёмин признался, что у него потекли слёзы из-за ухода Кварацхелии из «Локомотива»
Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин заявил, что уход из команды грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии был для него неожиданным.
-
Рябков сообщил о предложении Вашингтону вариантов обмена Ярошенко
Замглавы российского МИД Сергей Рябков сообщил, что Москва предложила Вашингтону несколько вариантов обмена осуждённого в Соединённых Штатах российского лётчика Константина Ярошенко.
-
Потапова одержала победу над Тайхман в первом круге Уимблдона
Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла швейцарку Хиль Белен Тайхман в матче первого круга третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.
-
Футболист Кварацхелия покинул «Локомотив»
Московский футбольный клуб «Локомотив» объявил об уходе грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии, с которым 30 июня истёк срок арендного соглашения.
-
Вакарчук назвал Крым российским
Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в ходе выступления в Харькове оговорился и назвал Крым российским.
-
Евросоюз призвал протестующих в Гонконге проявлять сдержанность
Глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини прокомментировала вторжение протестующих в законодательную палату Гонконга, призвав проявлять сдержанность и избегать обострения ситуации.
-
Эксперт оценил вступление в силу новых правил выдачи микрозаймов в России
Доцент кафедры банковского бизнеса и инновационных финансовых технологий Международного банковского института, кандидат экономических наук Александр Щелканов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил вступление в силу новых ограничений предельной задолженности граждан по займам, взятым на срок до одного года.
-
Кикабидзе прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
Актёр Вахтанг Кикабидзе прокомментировал в беседе с РИА Новости решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.
-
Стал известен игровой номер Глушакова в «Ахмате»
Новичок грозненского «Ахмата» полузащитник Денис Глушаков определился с игровым номером в чеченской команде.
-
Из жилого дома в Нижневартовске эвакуировали 66 человек из-за пожара
В жилом доме в Нижневартовске произошёл пожар, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу.
-
Кудерметова одолела Бонавентюр и вышла во второй круг Уимблдона
Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу над бельгийкой Исалин Бонавентюр в матче первого круга третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.
-
Суд вынес приговор четверым членам банды Басаева и Хаттаба
Суд вынес приговор Марату Даутову, Дамиру Мухатдинову, Руслану Аджибрагимову и Батырбеку Бакиеву, которые, по данным следствия, вступили в состав банды под руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба и «приняли активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений».
-
МИД Британии поддержал право жителей Гонконга на протесты
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант прокомментировал протесты в Гонконге, призвав проводить акции в рамках закона.
-
Тренер «Ахмата» прокомментировал переход Глушакова в команду
Главный тренер грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов рассказал, как в клубе решили приобрести бывшего капитана и полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова.