Press TV: чистый обман — в Иране не верят предложению США о переговорах

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал «чистым обманом» заявления о стремлении США к переговорам с Тегераном, сообщает Press TV. По убеждению Хаменеи, настоящая цель США в том, чтобы лишить Тегеран вооружений и разрушить основы его влияния. Однако как заверил лидер Исламской Республики, нечестные методы американских властей не смогут обескуражить Иран и заставить его уступить.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал «чистым обманом» заявления о стремлении США к переговорам с Тегераном, сообщает Press TV.
«Не добившись своего давлением, враг выступает с предложением о переговорах — считая иранскую нацию недалёкой — и заявляет, что «иранская нация должна продвинуться вперёд», — заявил Хаменеи на встрече с представителями иранской судебной системы в среду. Иранская нация «определённо продвинется вперёд», добавил иранский лидер, но лишь при условии, что США будут держаться от неё в стороне.
По убеждению верховного лидера Ирана, предложение Вашингтона призвано лишить Тегеран вооружений и разрушить основы его влияния. Если Тегеран примет предложение и выполнит требования США, Америка начнёт наносить вред иранскому государству, если же Иран откажется, Белый дом будет продолжать наращивать давление и вести политическую и пропагандистскую кампанию против Исламской Республики, уверен Хаменеи.
«Самое ненавидимое и порочное в мире правительство — само стоящее за войнами, мятежами, эксплуатацией других стран — ежедневно бросается обвинениями и изрыгает оскорбления в адрес почтенной иранской нации, — заявил лидер Исламской Республики. — Но столь неблагородные меры не обескуражат иранскую нацию и не заставят её отступить».
Как напоминает издание, заявления Али Хаменеи прозвучали спустя несколько дней после введения Белым домом санкций против верховного лидера Ирана, членов его кабинета и высшего командования Корпуса стражей Исламской революции. По информации телеканала, Вашингтон также готовится ввести запретительные меры в отношении «архитектора» многосторонней сделки 2015 года Джавада Зарифа.
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