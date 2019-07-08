CNN: хоть Трамп и грозит Ирану, до создания ядерной бомбы Тегерану ещё далеко

На фоне решения Ирана превысить норму обогащения урана в нарушение условий ядерной сделки 2015 года президент США Дональд Трамп посоветовал Тегерану «поостеречься» таких шагов, передаёт CNN. Тем не менее, как отмечает корреспондент канала Фредерик Пляйтген, даже с учётом превышения нормы Ирану не удастся создать ядерную бомбу, а сам шаг направлен на то, чтобы заставить европейцев помочь Тегерану обойти американские санкции.

США и Иран начали очередной сеанс обмена угрозами после того, как в воскресенье Тегеран заявил, что продолжит обогащать уран сверх ограничений, установленных ядерной сделкой 2015 года. Иран также заявил, что в ближайшие два месяца он может нарушить соглашение в ещё больших масштабах. Этот шаг, судя по всему, нацелен на Европу, чтобы та помогла Ирану обойти американские санкции. Всё началось после решения Дональда Трампа выйти из ядерной сделки. В воскресенье он выступил со следующим предупреждением.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Ирану следует поостеречься, потому что он занимается обогащением по одной причине, и я не буду говорить, что это за причина. Но здесь ничего хорошего нет, так что пускай они поостерегутся.

Корреспондент CNN Фред Пляйтген следит за развитием событий. Он выходит со мной на связь из Москвы. Вы, разумеется, провели очень много времени в Иране. Фред, я хочу спросить вас: иранцы уже давали понять, что предпримут нечто подобное, однако насколько серьёзен этот шаг?

ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН, старший международный корреспондент CNN: Да, Пола, он весьма серьёзен. Ранее иранцы среди прочего заявили, что превысят норму объёмов хранения низкообогащённого урана. Они утверждают, что это уже произошло. Всего им можно хранить до 300 килограммов урана.

Однако сейчас они, по сути, меняют качество производимого ими низкообогащённого урана. Иранцы утверждают, что собираются превысить норму обогащения в 3,67 процента. Тем не менее на данный момент они ещё до конца не знают насколько. Идут разговоры о том, что этот показатель составит около 5 процентов. В любом случае изменение качества урана — это значительный шаг.

Однако, конечно, до уровня, необходимого для создания ядерной бомбы, ещё очень далеко, и это обогащение представляет ценность только для гражданского атомного потенциала. Иранцы, по большому счёту, показывают, что, хотя они и нарушили условия сделки, они не выходят из соглашения и, принимая подобное решение, они находятся в своём праве. По их словам, другие игроки, которые остаются сторонами договора — в частности, это европейские державы, Пола, — не соблюдают условия сделки.

Так что иранцы утверждают, что, пока ситуация не изменится, они будут по своему усмотрению нарушать определённые нормы, с тем чтобы заставить европейцев вернуться к соблюдению условий сделки. Весьма любопытно то, что вчера глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф описал в Twitter сложившуюся ситуацию. Он сказал: «Послушайте, иранцы будут повышать уровень обогащения, но этот процесс можно обратить вспять в любой момент, если европейцы начнуть помогать Ирану обходить некоторые американские санкции». Для иранцев особенно важно иметь возможность экспортировать нефть, Пола.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 08 июля 2019 года.