Обозреватель Forbes: Иран сотрудничает с Китаем, чтобы стать главной угрозой кибербезопасности США

Иран намерен выступить с Китаем «единым фронтом», для того чтобы ответить на угрозы со стороны США, пишет обозреватель Forbes Зак Доффман. По словам Доффмана, в случае поддержки Поднебесной Иран станет основной угрозой США в сфере кибербезопасности.

Министр связи и коммуникаций Ирана Мохаммад Джавад Азери Джахроми на встрече с министром промышленности и информатизации Китая Мяо Вэйем заявил, что Тегеран и Пекин намерены «единым фронтом» противостоять гегемонии США, пишет обозреватель Forbes Зак Доффман.



В рамках встречи министры обсудили возможность расширения сотрудничества в области информационных технологий и противодействия угрозам в киберпространстве. С этой целью страны договорились создать совместную рабочую группу.



По словам Джахроми Иран и Китай объединяют «схожие вызовы», что толкает страны искать «общие решения». В свою очередь, Мяо Вэй подчеркнул, что сотрудничество позволит им справиться с «подобными угрозами и давлением».



При этом, как отмечает Доффман, заявления министров необходимо рассматривать в контексте кибербезопасности и на фоне роста напряжённости отношений Ирана и Китая с США.



По мнению автора статьи, в настоящий момент наибольшая угроза безопасности Соединённых Штатов исходит от России, Китая и Ирана. «То же самое верно и в отношении кибербезопасности — Китай и Россия уже давно самые главные в мире злодеи, но Иран хочет занять место за этим столом», — пишет Доффман.



При этом он видит здесь чёткую связь с военной точки зрения. Китай, как и Россия, поддерживающая ряд стран региона оружием и деньгами, в настоящее время стремится играть всё более значимую роль на Ближнем Востоке. Кроме того, обе страны обвиняют США в ухудшении отношений с Ираном.



Не в последнюю очередь это связано и с ростом важности кибертехнологий. Так, США ответили на нападения Ирана на танкеры в Ормузском проливе и уничтожение американского беспилотника именно кибератакой на иранские системы вооружений.



Это не ускользнуло от внимания Ирана. Так, в Соединённых Штатах предупреждают о расширении «злонамеренной деятельности Ирана в кибепространестве».



Несмотря на то, что в настоящий момент иранские возможности в этой области ограничены, Тегеран, по мнению автора, прагматично подходит к поиску способов борьбы с угрозами США. Укрепление сотрудничества с Китаем Доффман считает одним из потенциальных решений проблемы.



В случае если Китай пойдёт дальше публичной поддержки Ирана, страна сможет использовать китайский опыт, чтобы стать главной угрозой США в кибепространстве. В таком случае динамика конфликта двух стран претерпит значительные изменения, пишет обозреватель Forbes Зак Доффман.