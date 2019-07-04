Press TV: Иран возобновит работу ядерного реактора, если Запад не выполнит свои обещания

Ядерный реактор в Араке может возобновить работу по производству плутония, начиная с 7 июля, если страны Запада не смогут воплотить жизнь своих обязательств по ядерной сделке, заявил президент Ирана Хасан Рухани. Как напоминает телеканал Press TV, после выхода США из многостороннего соглашения с Тегераном страны Европы поддерживали сделку лишь на словах и отказывались гарантировать защиту интересов иранского бизнеса.

Тяжеловодный реактор в Араке, который должен был быть перепрофилирован по условиям ядерной сделки 2015 года, может после 7 июля возобновить прежнюю деятельность, если другие подписанты не выполнят своих обязательств по соглашению, сообщает Press TV.

«7 реактор в Араке будет восстановлен в прежнем состоянии, которое они (другие стороны) заявляли как опасное и способное производить плутоний», если партнёры по сделке не сумеют претворить в жизнь свои обязательства, заявил президент Ирана Хасан Рухани.

Как напоминает издание, в рамках заключённого в 2015 году соглашения между США, Великобританией, Францией, Россией, Китаем, Германией и Ираном Тегеран согласился перепрофилировать 40-мегаваттный исследовательский ректор в Араке, с целью сокращения его возможностей по производству плутония.

Как отмечается, судьба соглашения оставалась неопределённой с прошлого мая, когда США вышли из сделки и восстановили антииранские санкции. При этом Европа, «склоняясь под давлением США», всё это время поддерживала ядерное соглашение лишь на словах , «отказываясь гарантировать защиту интересов бизнеса исламской республики, столкнувшегося с американскими запретами, несмотря на свои контрактные обязательства», подчёркивает сайт телеканала.

Таким образом, решение о возобновлении деятельности реактора относится к разряду «контрмер», предпринимаемых Ираном с мая этого года в качестве реакции на выход из сделки США и неспособность других сторон выполнить свои обязательства.

Помимо этого, по словам иранского президента, с 7 июля «количество обогащаемого урана уже не останется на уровне 3,67%». «Это обязательство будет отброшено, и мы увеличим (обогащение урана) до того количества, которое сочтём нужным», — добавил Рухани.

Президент Ирана также прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что Тегеран «играет с огнём», превышая установленный сделкой лимит производства низкообогащённого урана. «Если США так боятся слова «огонь», им не следует разжигать пламя», — заметил глава иранского государства, подчеркнув, что «затушить огонь» поможет лишь возвращение США к своим обязательствам и резолюции Совбеза ООН, ратифицировавшей ядерную сделку.

Если Вашингтон считает заключённое в 2015 году «худшей сделкой в истории», по выражению Трампа, по какой причине он возражает против прекращения выполнения Ираном своих обязательств по ней, задался вопросом Рухани. Если же сделку считают правильной и рекомендуют Ирану оставаться её частью, «почему США и Европа (сами) не могут её соблюдать», удивился иранский президент.

При этом глава иранского государства подчеркнул, что контрмеры будут отменены, как только стороны начнут соблюдать свои обязательства по договору.

Как напомнил репортёрам по окончании встречи министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, европейские страны взяли на себя 11 обязательств в рамках ядерного соглашения. Они включают в себя меры по защите поставок иранской нефти за рубеж и инвестиций в экономику страны. «Если Европа будет соблюдать Совместный всеобъемлющий план действий, мы сделаем то же самое», — заявил Зариф. При этом глава внешнеполитического ведомства приравнял «незаконные санкции» со стороны США к «экономическому терроризму против 82 млн иранцев».