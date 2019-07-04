NBC: отказавшись от обязательств по ядерной программе, Иран может оттолкнуть от себя Европу

Иран превысил лимит по запасам низкообогащённого урана и угрожает начать обогащать уран до 20 процентов, если Европа не защитит его от санкций, передаёт NBC. Как отмечает телеканал, чем дальше Тегеран отходит от своих обязательств по СВПД, тем больше вероятность, что европейцы по примеру Трампа выйдут из соглашения.

Иран предупреждал, что, если Европа не может защитить Тегеран от санкций, он начнёт отказываться от обязательств по ядерной программе. Что он и сделал вчера. Министерство иностранных дел страны объявило, что они превысили ограничения по запасам низкообогащённого урана, установленные в рамках ядерного соглашения 2015 года.



По условиям того соглашения, Ирану разрешалось оставлять у себя около 660 фунтов низкообогащённого урана. Любой избыток следовало вывозить из страны. Теперь Тегеран говорит, что оставит всё у себя.



Похоже, стратегия заключается в том, чтобы шаг за шагом наращивать свою ядерную программу и давлением заставить Европу возродить иранскую экономику. Тегеран заявляет, что, если Европа сможет исполнить обещанное, они отменят все недавно принятые меры.



Но европейцы не поддаются на этот ультиматум. Они выражают глубокую озабоченность и призывают Иран вернуться к исполнению всех своих обязательств. Министр иностранных дел Великобритании даже заявил, что, если Иран не будет выполнять свою сторону сделки, Соединённое Королевство тоже из неё выйдет.



И чем дальше Иран продвигает свою ядерную программу, тем ближе будет ЕС к позиции президента Трампа, который, кстати, вчера вечером заявил, что Иран играет с огнём.



Что произойдёт дальше? Вот большой вопрос. Каким будет следующий ход Ирана? Превышение запасов — это провокационный шаг, но всё-таки небольшой. Но Тегеран заявил, что к этому воскресенью может повысить уровень обогащения урана до 20 процентов. И это будет провокационным шагом. Это заставит дипломатов бить тревогу, и после этого другие стороны соглашения практически гарантированно от него откажутся.



Дата выхода в эфир 03 июля 2019 года.