NBC: отказавшись от обязательств по ядерной программе, Иран может оттолкнуть от себя Европу

Иран превысил лимит по запасам низкообогащённого урана и угрожает начать обогащать уран до 20 процентов, если Европа не защитит его от санкций, передаёт NBC. Как отмечает телеканал, чем дальше Тегеран отходит от своих обязательств по СВПД, тем больше вероятность, что европейцы по примеру Трампа выйдут из соглашения.
Иран предупреждал, что, если Европа не может защитить Тегеран от санкций, он начнёт отказываться от обязательств по ядерной программе. Что он и сделал вчера. Министерство иностранных дел страны объявило, что они превысили ограничения по запасам низкообогащённого урана, установленные в рамках ядерного соглашения 2015 года.
По условиям того соглашения, Ирану разрешалось оставлять у себя около 660 фунтов низкообогащённого урана. Любой избыток следовало вывозить из страны. Теперь Тегеран говорит, что оставит всё у себя.
Похоже, стратегия заключается в том, чтобы шаг за шагом наращивать свою ядерную программу и давлением заставить Европу возродить иранскую экономику. Тегеран заявляет, что, если Европа сможет исполнить обещанное, они отменят все недавно принятые меры.
Но европейцы не поддаются на этот ультиматум. Они выражают глубокую озабоченность и призывают Иран вернуться к исполнению всех своих обязательств. Министр иностранных дел Великобритании даже заявил, что, если Иран не будет выполнять свою сторону сделки, Соединённое Королевство тоже из неё выйдет.
И чем дальше Иран продвигает свою ядерную программу, тем ближе будет ЕС к позиции президента Трампа, который, кстати, вчера вечером заявил, что Иран играет с огнём.
Что произойдёт дальше? Вот большой вопрос. Каким будет следующий ход Ирана? Превышение запасов — это провокационный шаг, но всё-таки небольшой. Но Тегеран заявил, что к этому воскресенью может повысить уровень обогащения урана до 20 процентов. И это будет провокационным шагом. Это заставит дипломатов бить тревогу, и после этого другие стороны соглашения практически гарантированно от него откажутся.
Режиссёр Андрей Кончаловский рассказал, что приятно удивлён решением российского лидера Владимира Путина преподнести Папе Римскому Франциску в качестве подарка фильм «Грех», повествующий об одном из периодов жизни художника и скульптора эпохи Возрождения Микеланджело Буонарроти.
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что Казань имеет большой опыт проведения международных соревнований и считает, что столица Татарстана может достойно провести матч за Суперкубок УЕФА в 2022 или 2023 году.
В Смольном состоялась встреча представителей комитета по внешним связям Санкт-Петербурга с вице-мэром Сеула по политическим вопросам Кимом Вон Ли, сообщает издание «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Пермскому краю выделят 33,4 млн рублей на развитие паллиативной помощи в 2019 году, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу губернатора. Средства направят из резервного фонда правительства России.
Завершено расследование уголовного дела в отношении Романа и Эллы Григорьевых из Алексеевского района в Татарстане. Они обвиняются в причинении физических и психических страданий приёмным детям, умышленном причинении вреда здоровью девятилетней девочки и её убийстве. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на СУ СК России по региону.
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте прокомментировал призывы европейских партнёров к Москве относительно необходимости соблюдения положений Минских соглашений.
Член комитета по урбанистике, градостроительству и архитектуре РГУД, член правления Санкт-Петербургского союза архитекторов Олег Манов в беседе с Newinform прокомментировал планы по созданию в городе новой культурной зоны.
Руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил преимущества электронных паспортов и трудовых книжек.
Политическая линия, которой придерживается Великобритания по поводу инцидента в Солсбери, завела в тупик диалог между Москвой и Лондоном. Об этом говорится в заявлении российского посольства в Великобритании.
Ибрагим Калын, пресс-секретарь турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил, что очередной саммит с участием президентов России, Турции и Ирана по ситуации в САР может состояться в середине августа.