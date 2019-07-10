NYT: обладательницы Нобелевской премии мира рассказали, как не допустить войны с Ираном

Политика Вашингтона по «максимальному давлению» на Иран подвела Иран и США к порогу войны, а вооружённый конфликт между странами не принесёт ничего кроме страданий, считают лауреаты Нобелевской премии мира Ширин Эбади и Джоди Уильямс. Как пишут активистки в своей статье для The New York Times, чтобы не допустить подобного, Вашингтону и Тегерану необходимо как можно скорее начать диалог.

Политика «максимального давления» на Иран со стороны администрации президента США Дональда Трампа вплотную подвела Вашингтон и Тегеран к вооружённому конфликту и ещё сильнее усугубила ситуацию в регионе Персидского залива, пишут в своей статье для The New York Times лауреаты Нобелевской премии мира — иранская правозащитница Ширин Эбади и американская активистка Джоди Уильямс. По мнению авторов, правительствам США и Ирана необходимо немедленно принять меры с тем, чтобы прекратить обострение напряжённости и при помощи «как можно более активной дипломатии» начать диалог.

Как отмечают Эбади и Уильямс, Тегеран ещё далёк от создания ядерного оружия, однако жёсткий курс Вашингтона может заставить его перейти к более «агрессивному» развитию своей ядерной программы — и иранские власти уже объявили о том, что прекратят соблюдать оговорённые ранее в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий ограничения на степень обогащения урана. Вместе с тем,

Вместе с тем, президент страны Хасан Рухани заявил, что предпринятые Тегераном шаги полностью обратимы, что даёт «уникальный шанс на урегулирование», подчёркивают авторы. США следует ответить на подобные инициативы Ирана взаимностью и начать с ним переговоры, подчёркивают авторы. Как рассуждают нобелевские лауреаты, Иран желает снятия американских экономических санкций, тогда как США хотят от Тегерана гарантий того, что он не будет пытаться создать ядерное оружие — а это значит, что наиболее мудрым решением для обеих стран было бы прийти к какому-то соглашению, которое позволит им уладить тревожащие их вопросы.

По мысли Эбади и Уильямс, жёсткий курс администрации Трампа не только побуждает Иран к тому, чтобы нарастить «вредоносную активность» в Ираке, Йемене и Сирии, но и заставляет иранские власти затягивать гайки внутри страны, чтобы не проявить чрезмерную мягкость к людям, обвиняемым ими в сговоре с США и распространении «западных идеалов». Иран уже приговорил правозащитницу Насрин Сотуде к 38 с половиной годам тюрьмы и 148 ударам плетью, а вице-президента иранского Центра защитников прав человека Наргес Мохаммади — к 21 году заключения, и эти жёсткие приговоры, по мнению авторов, стали результатом «закручивания гаек» Тегераном в ответ на шаги Вашингтона.

Военный конфликт с Ираном не только подвергнет дополнительной опасности иранцев, борющихся за свободу и демократию, но и нанесёт дальнейший вред иранской экономике, которая всё сильнее прогибается под американскими санкциями, предупреждают авторы. С момента возвращения Трампом экономических мер иранская валюта уже подешевела на 60%, что вызвало рост безработицы и значительное повышение стоимости жизни: продукты питания в стране теперь стоят настолько дорого, что обычные семьи не могут себе позволить мясо и овощи, но люди, имеющие связи с режимом, при этом продолжают богатеть, пользуясь коррупцией, которую также стимулируют санкции, подчёркивают они.

Как полагают Эбади и Уильямс, вооружённый конфликт между США и Ираном затронет также Израиль, Ирак, Саудовскую Аравию, Йемен и Сирию и подтолкнёт и без того «поляризованный» регион Персидского залива к ещё более опасной траектории. Дорого он обойдётся и самим американцам, ведь Иран уже много лет готовится к удару по американским войскам на Ближнем Востоке в рамках своей стратегии самообороны и имеет хорошо оснащённые ракетные подразделения, которые смогут бросить вызов интересам Вашингтона и его союзников в регионе, предостерегают они. Впрочем, самую большую цену за этот отнюдь не неизбежный конфликт придётся заплатить рядовым гражданам Ирана и США, в большинстве своём — женщинам и детям, считают нобелевские лауреаты.

«Настало время вернуть в Вашинтон и Тегеран здравый смысл и перейти к максимально дипломатическому подходу, который поставит во главу угла интересы граждан и убережёт хрупкое равновесие между нашими странами, — подытоживают Эбади и Уильямс. — Необходимость мира в регионе ещё никогда раньше не ощущалась так остро, а ставки впервые стали настолько высокими».