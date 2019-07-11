Times: после угроз Ирана США и Великобритания усилят охрану нефтяных танкеров

После угроз Ирана арестовать британский нефтяной танкер Британия и США займутся патрулированием торговых судов в Персидском заливе, сообщает Times. Как передаёт издание, одному из британских кораблей уже пришлось сменить курс из опасений агрессивных действий со стороны Тегерана. Однако Вашингтон и Лондон твёрдо намерены защитить судоходство на «важнейшем в мире морском пути» и готовы рассматривать все варианты, чтобы добиться этого, отмечает газета.

Британия и США займутся патрулированием торговых судов в Персидском заливе, сообщает Times. По словам издания, Королевский Флот Великобритании уже направил в залив фрегат Montrose для сопровождения танкера Pacific Voyager, направляющегося из Ормузского пролива в Оманский залив. Предполагается, что эскорт будет обеспечиваться до тех пор, пока судно не покинет «зону непосредственной угрозы» в заливе.

Как поясняет газета, решение о патрулировании в этом районе было принято после угроз Ирана в адрес британских судов в ответ на арест иранского нефтяного танкера, заподозренного в нарушении санкционного режима, в районе Гибралтара.

Глава Комитета начальников штабов вооружённых сил США генерал Джозеф Данфорд во вторник подтвердил намерение США «отслеживать и сдерживать» иранские угрозы в Персидском заливе, а также Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах. По его словам, американские военные поделятся своими возможностями в области «командования и контроля», однако патрулированием судов должны заняться другие страны.

Как напоминает издание, Иран пригрозил арестовать британский танкер в ответ на действия ВМС Соединённого Королевства в отношении иранского судна. В свете этих угроз британский нефтяной танкер British Heritage, принадлежащий компании BP, уже находившийся в Персидском заливе, был вынужден сменить курс и укрыться у берегов Саудовской Аравии. British Heritage должен был забрать груз из порта Басра в Ираке, однако не смог сделать этого из-за близости порта к иранской границе. В настоящее время экипаж корабля отказывается покидать Персидский залив, чтобы избежать опасной близости к иранским территориальным водам.

По информации газеты, сопровождение торгового судна British Heritage пока не значится в планах британского Министерства обороны, однако судьба танкера обсуждается на «высшем уровне», ведь на кону стоит судоходство в Ормузском проливе, на входе в Персидский залив — «важнейший в мире морской путь поставок нефти и газа».

Как замечает Times, после выхода США из ядерной сделки 2015 года и восстановления антииранских санкций Тегеран уже не раз угрожал закрыть пролив для движения нефтяных судов. При этом США, Великобритания и другие союзники также горячо настаивали необходимости сохранения морского пути и предупреждали, что для обеспечения открытости пролива будут рассмотрены «все варианты». По словам издания, в настоящий момент в районе Персидского залива курсируют несколько британских судов.

Как отмечается в статье, теоретически, арест иранского танкера Grace 1 британскими ВМС в районе Гибралтара не связан с усилением напряжённости в отношения Ирана с Западом. Гибралтарские власти ясно дали понять, что нарушение санкций относится к конечному пункту доставки иранской нефти — Сирии, — а не самому поставщику. Кроме того, Британия вместе с ЕС выступила против повторного введения США санкций в отношении Ирана и заявила, что будет искать возможности обойти их.

Однако угрозы безопасности торгового судоходства в Персидском заливе привели к усилению конфронтации. США и Великобритания заявляют, что именно Иран организовал атаки на принадлежащие западным странам и государствам Персидского залива в мае этого года. Как напоминает газета, несколько дней назад Тегеран нарушил основные пункты ядерной сделки 2015 года, повысив уровень обогащения урана. «Задержка нефтяного танкера в Персидском заливе станет очередным обострением напряжённости», — предупреждает Times.