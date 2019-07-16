Sky News: в ЕС пришли к выводу, что сделку с Ираном ещё можно спасти

Министры иностранных дел стран — членов ЕС настаивают на эффективности ядерной сделки с Ираном, альтернативы которой в настоящий момент не существует, сообщает Sky News. При этом в Евросоюзе недовольны не только решением США выйти из сделки, но и последними действиями Ирана по нарушению её условий.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант настаивает на том, что остаётся «маленькое окно», чтобы сохранить иранскую ядерную сделку. На фоне роста напряжённости в отношениях с Ираном и сопротивления со стороны Вашингтона, представители стран ЕС встретились для обсуждения того, как оставить неизменным договор, который ограничивает ядерную деятельность страны. Наш корреспондент в Европе Марк Стоун с подробностями.

На родине он сосредоточен на борьбе за пост главы государства, но здесь, в Брюсселе, Джереми Хант остаётся ведущим дипломатом страны в столь важный момент сложного обсуждения ситуации вокруг Ирана. Сделка, призванная остановить развитие Ираном своей ядерной программы, висит на волоске.

МАРК СТОУН, корреспондент Sky News: В какой момент вы объявите о смерти иранской сделки?

ДЖЕРЕМИ ХАНТ, министр иностранных дел Великобритании: Что ж, она ещё не мертва. Мы полностью привержены тому, чтобы удержать Ближний Восток от получения ядерного оружия, ведь если Иран станет его обладателем и другие страны этого региона тоже, то ситуация будет очень токсичной и опасной.

Великобритания наряду с Германией и Францией играет ключевую роль в попытке спасти сделку, несмотря на нарушение Ираном наложенных на него ограничений по обогащению урана.

ЖАН-ИВ ЛЕ ДРИАН, министр иностранных дел Франции: Великобритания, Германия и Европейский союз наряду с Францией должны быть привержены тому, чтобы Иран вернулся к соблюдению договора.

По мнению верховного представителя Европейского союза по иностранным делам Федерики Могерини, которая на этих кадрах общается со своим будущим преемником министром иностранных дел Испании Жозепом Боррелем, Иран пока далёк от разработки ядерного оружия. Она полагает, что в случае сотрудничества всех сторон существует возможность для решения вопроса дипломатическим путём.

Министры иностранных дел стран ЕС недовольны как решением администрации США выйти из сделки, так и действиями Ирана. Они оказались между Вашингтоном, призывающим к ужесточению позиции в отношении Тегерана, и иранским режимом, заявляющим, что он вернётся к соблюдению условий сделки, если то же самое сделают США. Это является серьёзной проверкой эффективности европейской дипломатии.

ФЕДЕРИКА МОГЕРИНИ, верховный представитель ЕС по иностранным делам: Правда в том, что сделка не позволяет Ирану развивать ядерное оружие, так что она эффективна. Мне кажется, сейчас все признают, что на данный момент альтернативы договору нет, и поэтому так важно сохранить его.

В водах Гибралтара иранский танкер всё ещё конфискован после того, как на прошлой неделе его задержали британцы. Судя по всему, с ситуацией вокруг сделки это не связано, танкер был задержан за перевозку нефти для помощи режиму Башара Асада в гражданской войне в Сирии, но это значительно усложняет ведение переговоров.

МАРК СТОУН: Чиновники, собравшиеся в Брюсселе, немного воодушевлены заявлениями Вашингтона о том, что в администрации США всё чаще ставят под сомнение выгоду столь жёсткой позиции и выхода из сделки, так как никто из сторон не заинтересован в разработке Ираном ядерного оружия, и в этом отношении договор работал.

Президент Ирана Роухани в эти выходные на митинге заявил, что в США совершенно не поддерживают решение покинуть сделку. Его следующий шаг имеет решающее значение, как и следующий шаг Дональда Трампа.

Марк Стоун, Sky News, Брюссель.

Дата выхода в эфир 16 июля 2019 года.