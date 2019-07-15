Sky News: европейцы попытаются уберечь «ядерную сделку» — или заключить новую

Глава британского МИД Джереми Хант примет участие во встрече министров иностранных дел ЕС, на которой будет обсуждаться соглашение об иранской ядерной программе, сообщает Sky News. Как отмечает журналист канала, главной задачей для министров будет определить, можно ли спасти «ядерную сделку» после выхода из неё Вашингтона, или же Европе пора объявить соглашение недействительным и «двинуться другим путём».

Министр иностранных дел Джереми Хант сегодня утром отправится в Брюссель, чтобы попытаться спасти «ядерную сделку» с Ираном. Вчера вечером Великобритания, Франция и Германия в совместном заявлении призвали к возобновлению диалога и принятию шагов, направленных на снижение напряжённости. Между тем, занимая подобную позицию, данные страны вступают в противоречие с США, которые из сделки вышли.

А из Брюсселя с нами на связь выходит корреспондент Sky News Марк Стоун. Итак, Марк, в целом министры иностранных дел в плане «ядерной сделки» с Ираном находятся «на одной волне», не так ли?

МАРК СТОУН, корреспондент Sky News: Это так, однако они воспринимают последнее обострение в иранском кризисе очень серьёзно — об этом, в частности, свидетельствует то обстоятельство, что сегодня сюда приедет лично Джереми Хант. Ещё в субботу предполагалось, что на встречу глав дипведомств в Брюсселе отправится один из его заместителей, однако на выходных было решено — и решение, по всей видимости, принял сам господин Хант, — что он поедет сюда лично.

Очевидно, что Великобритания играет в кризисе ключевую роль, причём не только как один из подписантов рушащегося теперь соглашения по Ирану, также подписанного Германией и Францией и поддержанного Евросоюзом, но также как страна, у которой имеется очень даже физический интерес в деле. Лондон нарастил своё военное присутствие в регионе — туда был раньше запланированного направлен второй эсминец британских ВМС, что стало реакцией на угрозу для кораблей, ходящих под британским флагом, в Персидском заливе.

Теперь стало окончательно ясно, что «ядерная сделка» с Ираном рушится — США, как известно, в прошлом году вышли из соглашения, а поэтому Тегеран больше не видит необходимости соблюдать её условия. В этой связи, как мне кажется, главной задачей для Джереми Ханта и прочих министров иностранных дел сегодня будет определить, в какой момент нужно будет объявить о том, что сделка больше не действительна, и двинуться другим путём. Господин Хант прибудет на место примерно через полчаса вместе с ещё 27 главами дипведомств, и министры будут обсуждать, какой курс им лучше будет избрать, решая эту всё более трудную проблему.

Дата выхода в эфир 15 июля 2019 года.