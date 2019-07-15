Sky News: европейцы попытаются уберечь «ядерную сделку» — или заключить новую
Министр иностранных дел Джереми Хант сегодня утром отправится в Брюссель, чтобы попытаться спасти «ядерную сделку» с Ираном. Вчера вечером Великобритания, Франция и Германия в совместном заявлении призвали к возобновлению диалога и принятию шагов, направленных на снижение напряжённости. Между тем, занимая подобную позицию, данные страны вступают в противоречие с США, которые из сделки вышли.
А из Брюсселя с нами на связь выходит корреспондент Sky News Марк Стоун. Итак, Марк, в целом министры иностранных дел в плане «ядерной сделки» с Ираном находятся «на одной волне», не так ли?
МАРК СТОУН, корреспондент Sky News: Это так, однако они воспринимают последнее обострение в иранском кризисе очень серьёзно — об этом, в частности, свидетельствует то обстоятельство, что сегодня сюда приедет лично Джереми Хант. Ещё в субботу предполагалось, что на встречу глав дипведомств в Брюсселе отправится один из его заместителей, однако на выходных было решено — и решение, по всей видимости, принял сам господин Хант, — что он поедет сюда лично.
Очевидно, что Великобритания играет в кризисе ключевую роль, причём не только как один из подписантов рушащегося теперь соглашения по Ирану, также подписанного Германией и Францией и поддержанного Евросоюзом, но также как страна, у которой имеется очень даже физический интерес в деле. Лондон нарастил своё военное присутствие в регионе — туда был раньше запланированного направлен второй эсминец британских ВМС, что стало реакцией на угрозу для кораблей, ходящих под британским флагом, в Персидском заливе.
Теперь стало окончательно ясно, что «ядерная сделка» с Ираном рушится — США, как известно, в прошлом году вышли из соглашения, а поэтому Тегеран больше не видит необходимости соблюдать её условия. В этой связи, как мне кажется, главной задачей для Джереми Ханта и прочих министров иностранных дел сегодня будет определить, в какой момент нужно будет объявить о том, что сделка больше не действительна, и двинуться другим путём. Господин Хант прибудет на место примерно через полчаса вместе с ещё 27 главами дипведомств, и министры будут обсуждать, какой курс им лучше будет избрать, решая эту всё более трудную проблему.
Дата выхода в эфир 15 июля 2019 года.
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