Хант: инцидент с Ираном показал, что Великобритания истощила свой флот — пора укреплять

Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что инцидент в Персидском заливе показал, что страна истощила свой ВМФ, и пообещал, что, если займёт премьерское кресло, существенно увеличит расходы на флот и оборону в целом. Впрочем, неясно, откуда политик собирается брать деньги, в особенности если брексит будет проводиться без сделки с ЕС, отмечает Sky News.

Перейдём к другим новостям этого утра. Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что страна истощила свой флот. По словам господина Ханта, инцидент в Персидском заливе, где военный корабль Великобритании, сопровождавший британский нефтяной танкер, отпугнул от него иранские катера, продемонстрировал необходимость пересмотреть траты на ВМФ.

А теперь давайте переключимся на Вестминстер, где сейчас находится наш политический корреспондент Тамара Коэн. Тамара, поделился ли глава МИД какими-то дополнительными деталями по поводу того, как именно, по его мнению, должно происходить укрепление флота?

ТАМАРА КОЭН, корреспондент Sky News: Он рассказал довольно много деталей, Джиллиан. Будучи главой МИД, в последние дни Джереми Хант делал немало заявлений об обострении напряжённости в заливе, в особенности после того, как иранские катера попытались перехватить британский нефтяной танкер HMS Montrose* и военному кораблю пришлось прийти на подмогу.

Но также будучи человеком, который претендует на пост нового премьер-министра, Джереми Хант обращает внимание, что мы истощили свой флот. Хант вырос в семье, тесно связанной с ВМФ, многие знают, что его отец был адмиралом. Так что сейчас министр подчёркивает, что видел, с чем приходится мириться военнослужащим на флоте, и что пора увеличить финансирование. Хант упоминает огромную угрозу, которую представляет Иран. И вчера британские власти уже объявили о повышении уровня угрозы в регионе, и, как многие в правительстве полагают, в течение ближайших дней и недель эта угроза может вырасти ещё сильнее.

В своей статье в The Daily Telegraph Джереми Хант уже изложил, каким образом он собирается увеличить оборонный бюджет. Это будет приоритетным направлением его работы, если он всё-таки окажется в заветной премьерской резиденции на Даунинг-стрит, 10. И сегодня в The Daily Telegraph Хант расписал, на что он собирается тратить увеличенный бюджет. По словам министра, нам нужно больше фрегатов, больше эсминцев, больше авианосцев, и он будет всё это рассматривать. Кроме того, как отмечает Хант, нам нужно укрепить свой потенциал в плане борьбы с кибератаками.

Я вам зачитаю некоторые выдержки из его статьи. Хант пишет: «Если взглянуть на события этой недели, они показывают, что за последние десятилетия мы слишком истощили наш флот… если я стану премьер-министром, я пересмотрю эту политику в рамках более масштабных преобразований в сфере нашей обороноспособности». По словам Ханта, после брексита Великобритания должна чётко показать, какое место она хочет занимать в мире.

Как заявляет Джереми Хант, если он станет премьер-министром, в течение 10 лет он хочет удвоить расходы на оборону. Это очень дорогостоящее обещание, речь идёт о порядка 15 миллиардах фунтов стерлингов. Борис Джонсон не так сильно упирает на оборону — он больше говорит о снижении налогов. Но у обоих политиков интересуются, откуда они собираются брать деньги на свои инициативы. И пока гонка за лидерство продолжается, думаю, этот вопрос будут задавать и дальше, особенно если мы будем проводить брексит, так и не достигнув сделки с ЕС. На это, по словам канцлера казначейства, уйдёт круглая сумма.

Спасибо, Тамара.

Дата выхода в эфир 12 июля 2019 года.

* Так сказано в оригинале. HMS Montrose — название не нефтяного танкера, а фрегата, который пришёл к нему на помощь (прим. ИноТВ).