Newsweek: Россию, Китай и Иран американские военные считают главными препятствиями для интересов США в Венесуэле

Глава Южного командования вооружённых сил США адмирал Крейг Фоллер назвал Россию, Китай и Иран главными препятствиями для интересов США в Венесуэле, пишет Newsweek. Он также призвал противодействовать этим странам «последовательным военным присутствием» Соединённых Штатов в регионе.
Глава Южного командования вооружённых сил США адмирал Крейг Фоллер предупредил о том, что Россия, Китай и Иран расширяют своё влияние в Латинской Америке, особенно в Венесуэле, пишет Newsweek.
Выступая на слушаниях в комитете сената США по делам вооружённых сил, адмирал назвал Москву, Пекин и Тегеран главными международными препятствиями для интересов США, поскольку они оказывают поддержку венесуэльскому президенту Николасу Мадуро. Последний, как напоминает издание, в настоящий момент столкнулся с вызовом со стороны спикера Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо, который в январе этого года провозгласил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. США почти немедленно признали Гуаидо, разорвали связи с Мадуро и попытались добиться изоляции последнего со стороны международного сообщества.
«Россия, по её же собственным словам, защищает своего, цитирую, «верного друга», поддерживая коррумпированный, нелегитимный режим Мадуро с помощью кредитов, а также технической и военной поддержки, — прокомментировал ситуацию Фоллер. — Китай, крупнейшая страна — кредитор Венесуэлы, загнал венесуэльский народ в долг на сумму более 60 миллиардов долларов, а также экспортирует технические средства наблюдения, используемые для слежки и репрессий в отношении венесуэльского народа. Иран возобновил прямые рейсы из Тегерана в Каракас и восстановил дипломатические связи. Вместе с Кубой эти игроки занимаются деятельностью, которая крайне вредна для демократии и региональной стабильности и идёт вразрез с интересами США».
Американский адмирал также призвал к «правильному, сфокусированному и последовательному военному присутствию» для противодействия «крайне тревожному» росту влияния этих стран в регионе, сообщает Newsweek.
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