Newsweek: нежелательное иностранное присутствие — Помпео упомянул Россию в поздравлении Венесуэлы с Днём независимости

03:36 В Раде обвинили власти Украины в покупке импортного угля Депутат Верховной рады Евгений Мураев обвинил украинские власти в том, что они покупают импортный уголь, а не вкладывают деньги в собственные угольные предприятия.

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02:57 В МЧС сообщили о ликвидации пожара после взрыва бензовоза в Свердловской области В МЧС заявили, что пожарным удалось ликвидировать возгорание, которое произошло в результате взрыва бензовоза в Свердловской области.

02:35 В Совфеде оценили получение Украиной первой партии нефти из США Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США.

02:14 Три человека погибли при взрыве бензовоза в Свердловской области Три человека погибли в результате взрыва бензовоза в Свердловской области.

01:57 Четыре автомобиля столкнулись в Москве Четыре легковых автомобиля столкнулись на юге Москвы.

01:45 В Бразилии умер основатель музыкального стиля босса-нова В Бразилии скончался один из основоположников музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту.

01:30 Туск и Зеленский намерены посетить Луганскую область 7 июля Глава Евросовета Дональд Туск и президент Украины Владимир Зеленский собираются вместе посетить Луганскую область 7 июля.

01:14 Более 50 тысяч человек остались без горячей воды в Подмосковье из-за долгов Более 65 домов в Павшинской пойме в Красногорском городском округе Московской области остались без горячей воды с 4 июля из-за накопившихся у физических и юридических лиц долгов за газоснабжение.

00:58 Макрон и Рухани провели телефонные переговоры Президент Франции Эммануэль Макрон и глава Ирана Хасан Рухани провели телефонные переговоры.

00:42 Зеленский призвал руководителей четырёх украинских таможен уволиться Президент Украины Владимир Зеленский призвал руководителей Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен написать заявления на увольнение.

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00:25 Египет сенсационно уступил ЮАР в 1/8 финала домашнего Кубка Африки В матче 1/8 финала Кубка Африканских Наций сборная Египта минимально проиграла команде ЮАР и завершила своё выступление на континентальном первенстве.

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00:00 Сборная Аргентины обыграла команду Чили в матче за третье место на Кубке Америки Футболисты сборной Аргентины победили чилийцев и сумели завоевать бронзовые медали Кубка Америки.

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23:27 Футболистки сборной России обыграли сборную Китая и вышли в четвертьфинал Универсиады Женская сборная России по футболу сумела добыть минимальную победу над китаянками и путёвку в четвертьфинал Универсиады-2019 в Неаполе.

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23:16 Гимнастки Перебиносова и Ахаимова завоевали медали Универсиады в многоборье Российские гимнастки Ульяна Перебиносова и Лилия Ахаимова стали призёрками ХХХ Всемирной летней Универсиады, которая проходит в Неаполе.

23:10 Месси получил красную карточку в матче за третье место на Кубке Америки Аргентинский нападающий Лионель Месси был удалён с поля в концовке первого тайма матча с чилийцами.

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21:31 Семак заявил, что у него возникло много вопросов после поражения «Зенита» в Суперкубке Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение своей команды от московского «Локомотива» (2:3) в матче за Суперкубок России по футболу.

21:21 Задержанных в аэропорту Мексики россиян вышлют из страны 6 июля Россиян, задержанных в аэропорту Канкуна, вышлют из Мексики в субботу, 6 июля. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя посольства России в Мехико.

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20:53 В опору Вестминстерского моста врезался прогулочный катер Вестминстерский мост в Лондоне временно закрыли после ЧП с прогулочным катером. Об этом сообщается в Twitter полиции британской столицы.

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20:32 Мужская сборная России по волейболу обыграла Южную Корею на Универсиаде Мужская сборная России по волейболу взяла верх над Южной Кореей во втором матче группового этапа на Всемирной летней универсиаде в итальянском Неаполе.