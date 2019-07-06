Newsweek: нежелательное иностранное присутствие — Помпео упомянул Россию в поздравлении Венесуэлы с Днём независимости

Государственный секретарь США Майк Помпео назвал Россию высказался о России, как о «нежелательном иностранном присутствии» в Венесуэле, поздравляя жителей страны с Днём независимости, сообщает Newsweek. При этом в Москве пообещали и впредь поддерживать правительство Николаса Мадуро.
Политический кризис в Венесуэле, хоть и уступил в последние несколько месяцев место в заголовках мировых СМИ другим политическим темам, всё же остаётся далёким от разрешения, пишет Newsweek.
В преддверие празднования Дня независимости Венесуэлы государственный секретарь США Майк Помпео воспользовался шансом, чтоб вновь поддержать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо.
«Я поздравляю временного президента Хуана Гуаидо, Национальную ассамблею и народ Венесуэлы с празднованием годовщины вашей независимости», — сказано в официальном сообщении Госдепа.
Помпео подчеркнул, что путь венесуэльцев, осаждённых «диктатурой, нежелательным иностранным присутствием и спекулянтами», к демократии всегда был нелёгким. Однако, по его словам, жители страны «вдохновляют мир силой своих голосов и огромным мужеством».
«Мы с вами в вашей борьбе за восстановление демократического самоуправления и освобождение от тех, кто предаёт и притесняет венесуэльский народ, и крадёт богатство у этой великой нации», — подчеркнул Помпео.
Однако, несмотря на слова американского политика о «нежелательном иностранном присутствии», в России пообещали продолжать поддерживать правительство президента Николаса Мадуро, отмечает Newsweek.
Так, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заверил, что Москва намерена «продолжать многоплановую работу по развитию союзнических отношений с братской Венесуэлой» и «укреплять потенциал вооруженных сил этой страны».
При этом на основе текущей обстановки в Венесуэле Newsweek делает вывод, что у поддерживаемого США Гуаидо всё меньше шансов добиться свержения Мадуро.
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