Bloomberg: на третьем раунде переговоров Гуаидо вновь будет настаивать на выборах

22:58 Юношеская сборная России по баскетболу взяла верх над Грецией на ЧМ Мужская юношеская сборная России по баскетболу обыграла Грецию во втором матче чемпионата мира среди игроков не старше 19 лет в Ираклионе.

22:48 Путин посетил закрытие Европейских игр в Минске Президент России Владимир Путин посетил церемонию закрытия Европейских игр 2019 года в Минске.

22:37 Женская сборная России сыграет с Италией в плей-офф Евробаскета Женская сборная России по баскетболу встретится с командой Италии в плей-офф чемпионата Европы среди женских команд 2019 года, который проходит в Сербии и Латвии.

22:31 В Шереметьеве прокомментировали сообщения о проблемах с отправкой багажа В пресс-службе аэропорта Шереметьево сообщили, что около полутора тысяч единиц багажа скопилось в авиагавани из-за опозданий рейсов, вызванных высокой грозовой активностью.

22:24 Худяков и Величко потерпели поражение во втором матче на ЧМ по пляжному волейболу Россияне Игорь Величко и Максим Худяков уступили американцам Тэйлору Крэббу и Джейкобу Гиббу во втором матче группового этапа чемпионата мира по пляжному волейболу в немецком Гамбурге.

22:15 Министр нефти Омана выступил за продление сделки ОПЕК+ Министр нефти Омана Мухаммед ар-Румхи считает, что соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти следует продлить.

22:11 Судья матча «Спартак» — ЦСКА выступил против возобновления игры в равных составах Главный арбитр матча между московскими клубами «Спартак» и ЦСКА на Кубке Париматч Премьер Александр Харкам отказался выполнять просьбу красно-синих возобновить игру в равных составах после удаления защитника армейцев Кирилла Набабкина.

22:00 Росгвардия увеличила группировку сил в Иркутской области Росгвардия увеличила группировку сил в Иркутской области для помощи пострадавшим при паводке людям. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

21:51 Девушка Адриано прокомментировала стычку футболиста «Спартака» с Набабкиным Девушка нападающего московского «Спартака» Луиса Адриано Екатерина Дорожко прокомментировала потасовку между её молодым человеком и защитником ЦСКА Кириллом Набабкиным в матче второго тура товарищеского Кубка Париматч Премьер в Австрии.

21:44 В Польше рассказали о подготовке проекта резолюции по России в ПАСЕ Несколько стран, выступающих против восстановления полномочий России в ПАСЕ, намерены работать над общим проектом резолюции, чтобы выразить своё возмущение по данному вопросу.

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21:30 Астронавт NASA восхитился московским Музеем космонавтики Астронавт NASA Эндрю Морган восхитился Музеем космонавтики в Москве. Об этом он написал в своём микроблоге в Twitter.

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21:14 Сборная Мадагаскара по футболу взяла верх над Нигерией на КАН-2019 Сборная Мадагаскара победила команду Нигерии в матче третьего тура группового этапа футбольного Кубка африканских наций 2019 года в Египте.

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21:00 На Алтае нашли тело последнего из семи попавших под лавину туристов Спасателям удалось обнаружить тело последнего из семи туристов, попавших на Алтае под лавину в начале мая. Об этом сообщили в МЧС по региону.

20:57 Футболист ПСЖ Рабьо прибыл в Турин для подписания контракта с «Ювентусом» Полузащитник французского ПСЖ Адриен Рабьо прибыл в Турин для подписания контракта с итальянским футбольным клубом «Ювентус».

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20:41 Женская сборная России обыграла Белоруссию и вышла в плей-офф Евробаскета-2019 Сборная России одержала победу над Белоруссией в матче группового этапа чемпионата Европы по баскетболу среди женских команд 2019 года, который проходит в Сербии и Латвии.

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20:30 В парке «Патриот» состоялась церемония закрытия форума «Армия-2019» На центральной площади парка «Патриот» в Подмосковье состоялась церемония закрытия международного военно-технического форума «Армия-2019». Об этом сообщили в Минобороны.

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20:05 «Даллас» выкупил контракт российского хоккеиста Ничушкина Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» выкупил контракт российского нападающего Валерия Ничушкина.

20:00 Путин и Лукашенко провели в Минске неформальную встречу Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели неформальную встречу в Минске.

19:54 Путин сфотографировался со сборной России по бадминтону Президент России Владимир Путин сфотографировался с национальной сборной по бадминтону.

19:47 Белый дом: решение Трампа по Huawei не является амнистией компании Решение президента США Дональда Трампа снять некоторые ограничения с Huawei не является полной амнистией китайской компании, считает советник Белого дома Ларри Кудлоу.

19:41 СМИ: «Ювентус» 1 июля объявит о трансфере футболиста «Аякса» де Лигта Итальянский футбольный клуб «Ювентус» объявит о трансфере защитника голландского «Аякса» Матейса де Лигта в ближайшее время.

19:29 Европейский союз и Вьетнам подписали соглашение о свободной торговле Европейский союз подписал с Вьетнамом соглашение о свободной торговле, которое отменит таможенные пошлины между странами.

19:19 Семёнов и Лешуков проиграли американскому дуэту на ЧМ по пляжному волейболу Россияне Константин Семёнов и Илья Лешуков потерпели поражение от американцев Стэффорда Слика и Уильяма Аллена во втором матче группового этапа чемпионата мира по пляжному волейболу в немецком Гамбурге.

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18:59 Нино Катамадзе отказалась выступать в России Грузинская певица Нино Катамадзе приняла решение больше не выступать в России.

18:57 В Оренбургской области ликвидировали природный пожар На территории Новотроицкого городского округа ликвидировали природный пожар, сообщает RIA56 со ссылкой на ГУ МЧС России по Оренбургской области.

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18:48 Сборная России завоевала 109 медалей на Европейских играх в Минске Сборная России выиграла медальный зачёт на Европейских играх 2019 года в Минске.

18:41 Альпинист из Ирландии погиб при восхождении на Эльбрус Альпинист из Ирландии погиб при восхождении на Эльбрус, его тело спустили и передали правоохранительным структурам. Об этом сообщили в МЧС.

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18:23 В Пермском крае объявили штормовое предупреждение Главное управление МЧС России по Пермскому краю объявило штормовое предупреждение на ближайшие сутки, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт ведомства.

18:16 Ферстаппен выиграл Гран-при «Формулы-1» в Австрии, Квят — 17-й Пилот команды Red Bull голландец Макс Ферстаппен стал победителем девятого этапа «Формулы-1» — Гран-при Австрии.

18:14 Актёр Адабашьян выразил соболезнования в связи со смертью Аларкона Советский и российский кинодраматург, актёр Александр Адабашьян выразил соболезнования в связи со смертью чилийского режиссёра и сценариста Себастьяна Аларкона.

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17:56 В Китае два человека погибли при взрыве на химзаводе В китайской провинции Аньхой в результате взрыва на химическом заводе погибли два человека, ещё девять пострадали.

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