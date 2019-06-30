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Bloomberg: на третьем раунде переговоров Гуаидо вновь будет настаивать на выборах

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Представители президента Венесуэлы Николаса Мадуро и лидера оппозиции Хуана Гуаидо на следующей неделе проведут очередной раунд переговоров по урегулированию кризиса в стране, передаёт Bloomberg. Тем не менее в Совете национальной безопасности США не верят в серьёзность стремлений Мадуро к достижению соглашения.
Bloomberg: на третьем раунде переговоров Гуаидо вновь будет настаивать на выборах
Reuters

Представители действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро и лидера оппозиции Хуана Гуаидо встретятся для третьего раунда переговоров  в рамках подготовки к диалогу сторон и урегулированию экономического и политического кризиса в стране, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Агентство отмечает, что, несмотря на отсутствие прогресса в начале переговоров, их следующий раунд может состояться уже на будущей неделе. Ожидается, что очередная встреча представителей сторон пройдёт в столице Норвегии, Осло, или на островном государстве Барбадос.

На этой неделе, комментируя переговоры с представителями Гуаидо в эфире местного телеканала, Мадуро заявил, что стремится к «диалогу, пониманию и соглашениям» в рамках установленного формата.

Вместе с тем, как сообщает Bloomberg, основным требованием представителей Гуаидо вновь станет проведение президентских выборов в Венесуэле. 

На пресс-конференции специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заметил, что урегулирование кризиса путём переговоров станет «во многих отношениях лучшим решением». Однако, по его словам, недавние задержания в Венесуэле представителей оппозиции свидетельствуют о том, Мадуро несерьёзно относится к этим своим намерениям.  

При этом официальный представитель Гуаидо отказался давать какие-либо комментарии. В Министерстве иностранных дел Норвегии также не стали комментировать предстающие переговоры. 

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источник
Bloomberg США Северная Америка
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Венесуэла Николас Мадуро переговоры США Хуан Гуаидо
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