ABC: Гуаидо рассказал о возобновлении переговоров с правительством Мадуро

В Барбадосе при посредничестве Норвегии состоится третья встреча представителей оппозиции и правительства Венесуэлы, передаёт ABC со ссылкой на Хуана Гуаидо. Как пишет испанская газета, Гуаидо будет продолжать настаивать на приходе к власти переходного правительства и проведении новых выборов.

Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил о том, что делегация от оппозиции вновь примет участие во встрече «с представителями узурпаторского режима, чтобы начать переговоры об окончании диктатуры», сообщает испанская газета ABC.

Гуаидо отметил, что очередная встреча состоится при посредничестве Норвегии. Тем не менее он не уточнил, когда именно стоит ожидать возобновления переговоров оппозиции и правительства действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Издание напоминает, что третий раунд переговоров должен был состояться на островном государстве на прошлой неделе. Однако его проведению помешало убийство капитана Рафаэля Акосты Аревало, который находился в руках венесуэльских спецслужб.

При этом лидер оппозиции вновь отметил, что для прекращения «страданий венесуэльцев» необходимо положить конец узурпации, установить власть переходного правительства и провести свободные выборы.

Гуаидо подчеркнул, что каждый день обстановка в Венесуэле только ухудшается. По его словам, «глубокий кризис, который мы переживаем и который верховный комиссар ООН по правам человека изложил в своём последнем докладе», демонстрирует необходимость срочного нахождения решения.

«Мы готовы взять на себя эту огромную и историческую ответственность. Вместе мы восстановим демократию и процветание нашей любимой Венесуэлы», — подытожил лидер оппозиции, провозгласивший себя временным президентом страны.