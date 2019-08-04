Focus: «безответственность» Германии увеличит трещину в отношениях Берлина и Вашингтона

США разочарованы отказом Германии от участия в операции по защите торговых путей Ормузского пролива, пишет Focus Online, со ссылкой на слова американского посла в ФРГ Ричарда Гренелла. При этом отказ Германии не очень убедителен, особенно в свете невыполненных предписаний НАТО по военным расходам. Издание отмечает, что подобная «безответственная» позиция Берлина может усугубить водораздел в американо-немецких отношениях.

Посол США в Германии Ричард Гренелл высказал своё разочарование отказом Берлина от участия в операции по защите транспортных путей в Ормузском проливе, сообщает Focus Online.

«Мы просим не Китай или Россию, а наших союзников — Германию», — заявил Гренелл. По словам главы американской дипмиссии, речь идёт не о военном вмешательстве, а о символическом значении: присутствие немецких кораблей должно снизить желание Ирана взвинтить напряжённость ситуации. Впрочем, Берлин придерживается другого мнения: участие немецких ВМС в такой операции связано с непредсказуемыми рисками.

Проблема заключается в том, что Германия находится в не самом удобном положении для отказа, поскольку не соблюдает предписаний НАТО по тратам на оборону, отмечает Focus Online. Нынешние расходы ФРГ на вооружения составляют 1,2% от ВВП страны (вместо положенных 2%). По мнению издания, если Германия продолжит занимать столь безответственную позицию, то трещина в трансатлантических отношениях будет шириться и дальше.

Focus Online напоминает, что доведение трат на оборону до требований НАТО уже давно является поводом для дискуссии между США и Германией. О необходимости достижения цели в 2% от ВВП говорил ещё предшественник Трампа — Барак Обама. Несмотря на это, текущий финансовый план Германии предусматривает ещё большее снижение военных расходов.

При этом очевидно, что Германия в вопросах обороны полагается на военную мощь США, отмечает издание: это не означает, что Берлин должен слепо поддерживать любые военные акции Вашингтона, однако столь легко отказываться от них, как в случае с Ираном, тоже не стоит. Важно также и то, что торговля через Ормузский пролив имеет стратегически важное значение для Европы, страны которой пока не предложили собственного решения проблемы. Вновь становится очевидно, что Германия не способна принимать внешнеполитические решения без участия США.

В то же время, в Вашингтоне могут оказать давление на Берлин: в частности, в июне этого года Дональд Трамп размышлял о том, что 34 000 американских солдат, расквартированных в Германии, могут быть перебазированы в Польшу.

«Мы не оставим Германию», — заявил Гренелл: такие слова можно истолковать и как обещание и как угрозу, резюмирует Focus Online.