ZDF: нового министра обороны Германии освистали в бундестаге за «низкий поклон перед Трампом»

На церемонии принятия присяги новым министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр депутаты бундестага освистали и раскритиковали её, сообщает ZDF. Некоторые из политиков посчитали, что для председателя Христианско-демократического союза этот пост — всего лишь «карьерный трамплин» и подготовка к канцлерству. А её цель увеличить оборонные расходы бундесвера до 2% от ВВП они назвали «низким поклоном перед Трампом», рассказывает автор материала Кристина Хофман.

Церемония принятия присяги новым министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр могла бы быть пропитана летним настроением, сообщает ZDF. Но на этом мероприятии, напротив, «разверзлась бездна», а это указывает на то, что осень выдастся «жаркой». Внеочередное заседание прошло в коридоре дома Пауля Лёбе, так как в пленарном зале в бундестаге идут ремонтные работы. «Некоторым депутатам пришлось вернуться из отпуска и для начала хотя бы найти место, где они должны сидеть. Акустика была плохой, температура в помещении — высокой. И вообще многое указывало на перемены. Ведь на политической стройке в Берлине многие орудуют стенобитными шарами. И никто даже не пытается это скрыть», — рассказывает автор материала Кристина Хофман.

Всё началось с выступления Крамп-Карренбауэр после принятия присяги, продолжает ZDF. В своей речь она потребовала больше денег для бундесвера, заявив, что придерживается цели увеличить оборонные расходы Германии до 2% от ВВП в соответствии с требованиями НАТО. Впрочем, она утверждает, что её в меньшей степени волнуют «желания других государств» и в большей — необходимость даже не увеличить вооружение, а просто обеспечить солдат всем необходимым. Как именно она собирается этого добиться, новоиспечённый министр не рассказала. Коллеги же по партии из Христианско-демократического союза встретили её слова аплодисментами.

Партнёров же по коалиции из Социал-демократической партии Германии её слова возмутили, отмечает Хофман. Депутаты от левой фракции её вообще освистали. Её позиция пришлась не по вкусу и членам политического объединения «Альтернатива для Германии». Бывший полковник бундесвера от АдГ Рюдигер Лукассен назвал Крамп-Карренбауэр «новичком в вопросах политики безопасности». По его словам, Министерство обороны превращается в «тренировочный лагерь» для подготовки председателя ХДС к канцлерству. Левый политик Дитмар Барч также сказал, что министерский пост — это «карьерный трамплин» для Крамп-Карренбауэр, а увеличение оборонных расходов до 2% от ВВП — «низкий поклон перед Трампом». Более того, «с финансово-политической точки зрения, эта цель невыполнима», подчеркнула эксперт по вопросам обороны от парламентской фракции зелёных Агнешка Бруггер.

Глава фракции СДПГ Рольф Мютцених пожелал Крамп-Карренбауэр «сил и концентрации для выполнения важной задачи», а также отметил, что в соответствии с коалиционным договором она может рассчитывать на поддержку его партии, но на этом «любезности» закончились, рассказывает ZDF. По словам Мютцениха, Крамп-Карренбауэр не может совмещать работу председателя партии ХДС с работой в министерстве. К тому же он назвал её представление о безопасности «устаревшим».

Контроль за вооружением и интеграция России также входят в задачи бундесвера, подчеркнул социал-демократ. Вместо того чтобы наращивать военный бюджет до 2% от ВВП, нужно найти проблемные места в министерстве и устранить их. Зацикленность на вопросах финансирования напоминает ему «танцы вокруг золотого тельца». Также глава фракции СДПГ призвал нового министра обороны отказаться от отправки немецких солдат в Сирию для борьбы против «Исламского государства»*. Он подчеркнул, что бундесвер уже внёс свой вклад в урегулирование ситуации в регионе и призвал не отвечать на просьбы «расиста из Белого дома, отличающегося непредсказуемостью и эгоизмом».

Заседание длилось полтора часа, после чего депутаты вновь разъехались — кто по избирательным округам, кто обратно по отпускам. Крамп-Карренбауэр отправилась на смотр войск в Целле. После церемонии принятия присяги в Twitter можно было отследить реакцию на прошедшее мероприятие. «Очевидно, что большая коалиция даёт трещину», — написал депутат немецкого бундестага от левой фракции Нима Мовассат. «Аплодисменты от ХДС и ХСС и недоумевающее молчание с нашей стороны — похоже, что это начало конца коалиции», — отметила депутат от партии СДПГ Саския Ескен.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.