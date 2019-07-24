N-TV: серьёзные мужики и «уборщица Гретель» — немецкий актёр высмеял нового министра обороны Германии

Немецкий киноактёр Тиль Швайгер высмеял нового министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сообщает N-TV. На своём аккаунте в Instagram он опубликовал фотоколлаж с главой Пентагона Марком Эспером и его российским коллегой Сергеем Шойгу в униформе и с серьёзными лицами. Под ними же изображена Карренбауэр в образе «уборщицы Гретель».
Немецкий киноактёр Тиль Швайгер часто привлекает к себе внимание в социальных сетях «гневными речами и плохо построенными предложениями», сообщает N-TV. Сейчас он отдыхает на Майорке и, по-видимому, помимо досуга с семьёй и друзьями много времени проводит перед экраном.
Швайгер натолкнулся в сети на мем, который ему очень понравился, и он поспешил поделиться им со своими подписчиками в Instagram. Это фотоколлаж, на котором изображены министры обороны США, России и Германии. Марк Эспер и Сергей Шойгу одеты в униформу. Выражения лиц у них серьёзные. А Аннегрет Крамп-Карренбауэр представлена в образе «уборщицы Гретель», которую она играла на карнавале в немецкой земле Саар.
«Эпично!!!» — прокомментировал Швайгер этот мем, добавив к сообщению смеющиеся смайлики со слезами. По-видимому, актёру эта шутка очень понравилась, хотя изображение можно назвать спорным, ведь оно высмеивает Карренбауэр, отмечает N-TV.
Швайгер ещё и «по-царски» развлёкся в разделе с комментариями. Один из его подписчиков написал: «Сначала была непобедимая прусская армия, а теперь вот это». В ответ актёр «наградил» комментатора смеющимися смайликами.
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