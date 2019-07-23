Guardian: «Лёвушка, спаси Байкал!» — россияне засыпали Instagram Ди Каприо просьбами о помощи

В Instagram Леонардо Ди Каприо проходит флешмоб русскоязычных пользователей, которые просят его присоединиться к их кампании по спасению Байкала, сообщает The Guardian. Как рассказывает издание, голливудский актёр — известный экологический активист, который также заявляет, что «наполовину русский», поэтому россияне просят его о поддержке.

Instagram оскароносного актёра Леонарда Ди Каприо оказался завален комментариями с просьбой помочь в спасении Байкала, пишет The Guardian.

Один из самых известных голливудских защитников окружающей среды часто использует соцсеть, для того чтобы убедить остальных заботиться о планете. Однако, как рассказывает издание, в последнее время русские активисты завалили его аккаунт сообщениями, многие из которых написаны на кириллице, с призывами поддержать их кампанию по спасению сибирского озера.

Байкал является самым древним и глубоким озером на земле, а также занимает первое место по объёму пресной воды, напоминает британская газета. Он включён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также известен как «жемчужина Сибири». Но борцы за его сохранение и Всемирный фонд дикой природы (WWF) заявляют, что озеру угрожают загрязнение, развитие промышленности и браконьерство.

«Лёвушка! Спаси наш Байкал! Просим всей Россиюшкой», — цитирует The Guardian один из комментариев, в котором актёра называют на русский манер.

По предположению издания, причиной для флешмоба на странице Леонардо Ди Каприо послужил пост в аккаунте, посвящённом новостям из расположенного недалеко от озера города Улан-Удэ. Активисты хорошо выбрали время для своего «блицкрига»: актёр как раз участвует в рекламной кампании долгожданного фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».