Guardian: «Лёвушка, спаси Байкал!» — россияне засыпали Instagram Ди Каприо просьбами о помощи
Instagram оскароносного актёра Леонарда Ди Каприо оказался завален комментариями с просьбой помочь в спасении Байкала, пишет The Guardian.
Instagram оскароносного актёра Леонарда Ди Каприо оказался завален комментариями с просьбой помочь в спасении Байкала, пишет The Guardian.
В июле 2019 года на портал госуслуг Московской области обратились 86 тыс. жителей, сообщает телеканал «360».
Американский президент Дональд Трамп заявил, что «сбитый иранский беспилотник» можно увидеть «лежащим на дне», а иранцы «слишком много врут для религиозных людей».
Нидерландский ПСВ обыграл швейцарский «Базель» в первом матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов.
Реставрация Мостовой башни на Измайловском острове начнётся 1 августа, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу Московского государственного объединённого музея-заповедника.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов встретился с послом Узбекистана в России Ботиржоном Асадовым, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал слова форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина о президенте России Владимире Путине.
В Московской области рассказали о планах по открытию новых парков в 2019 году, сообщает телеканал «360».
Стала известна программа мероприятий на Дворцовой площади в честь Дня Военно-морского флота, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Комитета по культуре Санкт-Петербурга.
Страны Евросоюза «обдирают США в торговле больше, чем Китай», заявил американский президент Дональд Трамп на конференции старшеклассников Turning Point USA в Вашингтоне.
Более десяти пушек произведут залпы в начале и в конце парада в честь Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Тренер российского боксёра Максима Дадашева Бадди Макгирт поделился эмоциями после гибели своего подопечного в США в результате травм, полученных во время поединка.
Соединённые Штаты ввели визовые ограничения в отношении нескольких граждан Нигерии за «подрыв демократии» в стране. Об этом сообщили в Госдепартаменте.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва не приемлет монополизации усилий по урегулированию палестино-израильского конфликта.
Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли оценил приобретение клубом хоккеиста Вячеслава Войнова.
Министр спорта России Павел Колобков поздравил сборную России с победой в медальном зачёте чемпионата мира по фехтованию в венгерском Будапеште.
В Казани начали строить первые четыре станции второй линии метрополитена, сообщает «Реальное время».
Алексей Данилов назначен заместителем главы Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом говорится в указе украинского президента Владимира Зеленского.
Известный спортивный журналист Василий Уткин в социальной сети Instagram отреагировал на гибель российского боксёра Максима Дадашева в США в результате травм, полученных во время поединка.
Английский футбольный клуб «Ньюкасл Юнайтед» объявил о переходе нападающего немецкого «Хоффенхайма» Жоэлинтона.
Министр электроэнергии Венесуэлы Фредди Брито заявил, что властям удалось восстановить подачу электричества в большинстве штатов страны.
Российский промоутер Владимир Хрюнов прокомментировал новость о гибели отечественного боксёра Максима Дадашева в США в результате травм, полученных во время поединка.
Погранслужба Украины установила комплексы контроля за перемещением радиоактивных веществ на пунктах пропуска на границах с Россией и Молдавией.
Доцент МГИМО Николай Топорнин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал избрание Бориса Джонсона на пост лидера Консервативной партии Великобритании и премьер-министра страны.
Россиянка Варвара Флинк потерпела поражение от представительницы Латвии Анастасии Севастовой в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории International в латвийской Юрмале.
Все оперативные службы Сочи переведены в режим повышенной готовности, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Сборная России заняла первое место в медальном зачёте на чемпионате мира по фехтованию в венгерском Будапеште.
В детских лагерях Татарстана обнаружили 264 нарушения требований пожарной безопасности в мае — июне 2019 года, сообщает «Реальное время».
Сборная России одержала крупную победу над Молдавией в матче группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира по пляжному футболу 2019 года.
В Росстате объяснили рост числа мигрантов в России в начале 2019 года тем, что Министерство внутренних дел в настоящее время передаёт ведомству более полные данные.
Петербургский футбольный клуб «Зенит» подписал контракт с российским голкипером норвежского «Сарпсборга» Александром Васютиным.
Президент США Дональд Трамп оценил назначение Бориса Джонсона на пост лидера Консервативной партии Великобритании и премьер-министра страны.
Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко прокомментировал новость о гибели российского боксёра Максима Дадашева в США в результате травм, полученных во время поединка.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обсудил в Вене развитие сотрудничества с МВД Австрии.
В Керчи изъяли более пяти тонн рыбной продукции, не имевшей маркировки установленного образца и не соответствовавшей требованиям качества и безопасности. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по республике.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT слова президента США Дональда Трампа о необходимости диалога с Россией без «искусственных препятствий».
Российский футбольный союз (РФС) огласил итоги совещания с участием представителей самой организации, а также МВД, Росгвардии, РПЛ, «Спартака» и «Ростова» по поводу инцидента после матча второго тура чемпионата России «Ростов» — «Спартак» (2:2) между фанатами гостей и ОМОНом.
Бывший тренер российского боксёра Максима Дадашева Олег Соколов поделился эмоциями после новости о гибели спортсмена в США в результате травм, полученных во время поединка.
Ряд американских политиков хотят решить иранскую проблему военным путём, однако в Москве исходят из того, что президент США Дональд Трамп не разделяет такие взгляды, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Установлена причина отравления детей в лагере «Берег» под Алуштой, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.
Басманный суд Москвы продлил арест бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова до 25 октября, сообщает ТАСС.
Депутат Государственной думы Леонид Калашников в беседе с Inforeactor прокомментировал заявление лидера украинской партии «Голос» Святослава Вакарчука о том, что Верховной раде нужно принять закон об отношениях между Украиной и Россией во всех сферах.
Министерство иностранных дел России представило Концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива.
Музыкальный критик и журналист Артур Гаспарян в беседе с Nation News оценил рейтинг самых разыскиваемых песен сервиса Shazam.
Международный олимпийский комитет (МОК) лишил узбекского борца вольного стиля Артура Таймазова, который ныне является депутатом Госдумы России, золотой медали летней Олимпиады 2012 года в Лондоне из-за нарушения антидопинговых правил.
Президент США Дональд Трамп, выступая на консервативной конференции старшеклассников Turning Point USA в Вашингтоне, заявил, что Соединённые Штаты должны иметь возможность вести диалог с Россией без искусственных препятствий.
Иностранные участники Петербургского международного экономического форума в 2020 году смогут получать визы в упрощённом режиме, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на фонд «Росконгресс».
Режиссёр Юлий Гусман в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал сообщение о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) завела уголовное дело в отношении кинопрокатных компаний страны, которые якобы работают на российские спецслужбы.
Аттестованный спасатель МЧС, эксперт по выживанию Эдуард Халилов в беседе с НСН прокомментировал пожар в хабаровском лагере «Холдоми».
Депутат Государственной думы Константин Затулин в беседе с Inforeactor оценил избрание Бориса Джонсона на пост лидера Консервативной партии Великобритании и премьер-министра страны.
Западные страны во главе с США пытаются «оторвать» Грузию от России, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью латиноамериканским СМИ и телеканалу RT.