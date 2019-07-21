N-TV: Меркель и Крамп-Карренбауэр собрались вооружать бундесвер

Канцлер Германии не оставила своего нового министра обороны один на один с бундесвером и его проблемами. Ангела Меркель выступила перед войсками вместе с Аннегрет Крамп-Карренбауэр в Берлине, где оба политика пообещали армии поддержку и сверхплановое повышение расходов на оборону.

Новый министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр выдержала своё первое крупное выступление перед войсками не в одиночестве — её поддержала канцлер Ангела Меркель, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. Вместе они донесли до бундесвера единое послание: на нужды армии будет выделено больше средств, чем планировалось ранее.

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что расходы страны на оборону будут увеличены. Для выполнения своих задач бундесверу нужно больше поддержки, оснащения и образования, заявила Меркель во время торжественной церемонии в Берлине в присутствии 400 военных, а также главы ХДС и нового министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Поводом для торжества стало принесение присяги: в 75-ю годовщину неудавшегося покушения на Адольфа Гитлера 400 рекрутов новобранцы пообещали верно служить Германии и отважно защищать права и свободу немецкого народа. Как поясняет издание, 20 июля 1944 года на том же месте после покушения на Гитлера был расстрелян предводитель сопротивления Клаус Шенк граф фон Штауффенберг и трое других заговорщиков.

«Мы должны постоянно доказывать, что мы готовы и способны использовать наши вооружённые силы и защитить себя», — сказала Меркель. По её словам, это одна из предпосылок для проведения переговоров и поиска политического урегулирования конфликтов. «Этим мы обязаны нашим военным. Этим мы обязаны также нашим партнёрам в ООН, НАТО и ЕС», — подчеркнула Меркель.

Новый министр обороны Германии тоже обратилась к войскам с речью и поблагодарила военнослужащих за верную службу отечеству. В то же время Аннегрет Крамп-Карренбауэр заметила, что одной благодарности за службу недостаточно, — армия также нуждается в поддержке. Как министр обороны Крамп-Карренбауэр пообещала военнослужащим, что они могут на неё положиться.

Как и Меркель, глава ХДС выступила за значительное повышение расходов Германии на оборону. Крамп-Карренбауэр отметила, что Германия дала НАТО ясное согласие на продвижение к увеличению оборонных расходов до уровня в 2% ВВП до 2024 года. Разумеется, нельзя достичь цели в одночасье, но «по этому пути действительно необходимо двигаться».

Это означает дополнительные затраты в двузначных миллиардных суммах, отмечает немецкий телеканал. Однако сейчас на 2020 год запланирован оборонный бюджет лишь в 1,37% ВВП, а к 2023 году он и вовсе должен снизиться до 1,25%. Особенно неприятно это сказывается на отношениях с США: американский президент Дональд Трамп постоянно требует, чтобы Германия увеличила военные расходы.

Крамп-Карренбауэр напомнила, что и раньше критиковала ситуацию, в соответствии с которой из-за среднесрочного финансового планирования оборонный бюджет в ближайшие годы приходится уменьшать. Теперь она будет отстаивать свою позицию уже в кабинете министров.

Также она высказалась против каких-либо сомнений в благонадёжности трансатлантического оборонного альянса и США. «НАТО остаётся краеугольным камнем нашей структуры безопасности», — подчеркнула Крамп-Карренбауэр. Европейские армии нуждаются в укреплении, но было бы нереалистично полагать, что европейская инициатива может заменить НАТО. Такой вариант, с её точки зрения, даже не рассматривается, заключает N-TV.