Стоимость производства немецкой боевой машины пехоты «Пума» возросла почти вдвое и превысила запланированную на €2,9 млрд. Новая БМП стала одной из крупнейших ошибок планирования Министерства обороны Германии и превратилась в бездонную бочку, сообщается на сайте телеканала N-TV. По мнению депутата Левой партии, это яркий пример неэффективности системы снабжения бундесвера.

Немецкая боевая бронированная машина «Пума» «мутировала в бездонную бочку», сообщается на сайте телеканала N-TV. Сумма на производство БМП на данный момент превысила изначально запланированную на €2,9 млрд.

По первым правительственным оценкам, итоговая стоимость производства боевой машины пехоты уже почти удвоилась. «На производство до полной боевой готовности 350 БМП «Пума» сейчас запланировано потратить 5989 миллионов евро», — рассказали в Министерстве обороны Германии после запроса, сделанного депутатом Левой партии Маттиасом Хёном.

По данным Министерства обороны, повышение стоимости связано с согласованным в договоре ростом цен, а также с дополнительными требованиями к БМП. Эти требования возникли на фоне актуализации спектра возможностей боевого применения и технологического развития бундесвера за последние 17 лет, поясняет немецкий телеканал.

Политик Левой партии сделал запрос по поводу общей суммы расходов на изготовление, дополнительное оснащение, оптимизацию работы системы, а также использование БМП в составе сил сверхбыстрого реагирования НАТО. Как напоминает издание, это подразделение альянса, официально известное как Very High Readiness Joint Task Force, было сформировано в ходе украинского кризиса и с тех пор относится к элементам устрашения России. Его отличительной особенностью является повышенная боеготовность, подчёркивается в материале.

Маттиас Хён назвал БМП «Пума» «одной из крупнейших ошибок планирования Министерства обороны», которая может послужить ярким примером «неэффективного снабжения бундесвера». Новый министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр должна ориентироваться на него при оценке, удастся ли ей справиться с разбазариванием средств немецких налогоплательщиков и на долгое время пресечь скандалы в министерстве, отмечает телеканал N-TV.