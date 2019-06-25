Bild: недавнее крушение двух «Еврофайтеров» подтвердило клеймо неудач на этой модели

Истребителям «Еврофайтер» не сопутствует удача, пишет немецкий таблоид Bild, комментируя недавнее крушение двух таких самолётов на учениях в Германии. В немецких ВВС «Еврофайтер» имеет славу проблемного ребёнка из-за низкого уровня боеготовности. Кроме того, этот самолёт уже не раз попадал в различные инциденты, некоторые из которых завершились гибелью пилотов.

В минувший понедельник два истребителя «Еврофайтер» немецких ВВС столкнулись друг с другом в ходе учений и потерпели крушение, пишет Bild. Один из пилотов погиб, второй сумел спастись, воспользовавшись парашютом.

Как отмечает издание, точная причина инцидента пока устанавливается, однако ясно одно: на истребителе «Еврофайтер» лежит клеймо неудач. Дела у совместного немецко-английско-испанско-итальянского проекта не ладятся уже давно.

В немецких ВВС «Еврофайтер» имеет славу «проблемного ребёнка»: к примеру, в 2017 году из 128 имеющихся на вооружении истребителей лишь 39 находились в состоянии боеготовности, сообщает издание. В конце апреля 2018 года семь пилотов «Еврофайтеров» даже подали в отставку из-за недовольства состоянием истребителей. Согласно данным Bild, причины низкого уровня боеготовности «Еврофайтеров» заключаются в технических сложностях с системами вооружения и запчастями. На 2018 год лишь четыре «Еврофайтера» могли быть оснащены ракетами для реальных миссий — притом что Германия обязуется предоставить НАТО 82 боевых самолёта в кризисном случае.

Bild сообщает, что с участием «Еврофайтеров» уже происходил целый ряд инцидентов, включая происшествия со смертельным исходом. В 2017 году потерпели крушение «Еврофайтеры» испанских и итальянских ВВС: в обоих случаях пилотам не удалось спастись. В 2014 году испанский «Еврофайтер» разбился при заходе на посадку, пилот погиб. Также издание приводит в пример случаи аварийных посадок и прочих инцидентов с участием европейского истребителя. Кроме того, Bild отмечает, что одно из происшествий затронуло прототип «Еврофайтера»: в 2002 году один из таких прототипов потерпел крушение в ходе испытательных полётов. Тогда оба члена команды смогли спастись.