Handelsblatt: чудо-истребитель Германии и Франции рискует разбиться о склоки и бюрократию

В июне Германия и Франция собираются подписать первые договоры с предприятиями для начала совместной разработки нового истребителя, который планируется поставить на вооружение к 2040 году. Однако этот амбициозный проект рискует провалиться из-за отсутствия общих для двух стран директив в отношении экспорта вооружений, пишет немецкая газета Handelsblatt. Кроме того, попытка параллельно создать новый франко-немецкий танк пока привела только к склокам и спорам, а не к сотрудничеству.

В июне Германия и Франция хотят подписать первые договоры по производству нового военного самолёта, однако этот амбициозный проект ещё может потерпеть крах, пишет немецкая газета Handelsblatt.

За честолюбивый и самый дорогой оборонный проект Европы взялись серьёзно: в июне Германия и Франция собираются подписать с предприятиями четыре договора по разработке нового истребителя под названием FCAS, что расшифровывается как Future Combat Air System, то есть «воздушная боевая система будущего».

Новые истребители должны поступить на вооружение с 2040 года и в перспективе принести оборонной отрасли доход до €500 млрд, сообщает издание. Тем самым европейцы хотят обеспечить себе возможность оставаться наравне с США, Россией и Китаем в сфере военных технологий.

Однако до того момента, как министры обороны Франции и Германии подпишут соответствующие договоры, нужно разобраться с двумя препятствиями на пути проекта. Во-первых, до сих пор не существует общих германо-французских предписаний в том, что касается оборонного экспорта. Во-вторых, объединение компаний для строительства нового танка вместо сотрудничества приводит к конфликтам.

«В ближайшие недели мы хотим заключить первые промышленные договоры на демонстрационную модель нового истребителя. Что касается танка, проектирования пока нет, но мы работаем над этим», — заявила министр обороны Франции Флоранс Парли. Ситуация должна проясниться в ближайшие недели или месяцы.

В июне 2017 года канцлер Германии Ангела Меркель и французский президент Эммануэль Макрон договорились о совместной разработке совершенно новой с технологической точки зрения системы вооружений для ВВС и армий обеих стран с последующим вовлечением в проект других европейских государств.

Запланированное подписание договоров позволит промышленным предприятиям приступить к разработке системы. Инженеры и производители самолётов уже не первый месяц ждут, когда смогут взяться за дело, подчёркивает Handelsblatt. Однако высказывания французской стороны указывают на то, что с этим, возможно, придётся подождать ещё — из-за того что параллельный проект по разработке танка продвигается недостаточно быстро. Непременное условие французского правительства заключается в соблюдении баланса сил при создании танка.

Если фирма Rheinmetall примкнёт к другим немецким компаниям — KMW и Nexter, — задействованным в проекте, равновесие будет нарушено, и Франции это не нравится. Как поясняет издание, Rheinmetall планирует слияние с компанией KMW и стремится получить большинство во франко-немецком холдинге KNDS, в котором представлены доли KMW и Nexter. В итоге Франция рискует оказаться в меньшинстве, а это будет означать, что её влияние в проекте уменьшится.

В Министерстве обороны Германии приветствуют консолидацию компаний, однако подчёркивают, что это исключительно дело самих предприятий, и никакого нарушения правил соглашения с Францией в этой ситуации нет. Париж возьмёт на себя ведущую роль в проекте по разработке истребителя, а Берлин будет руководить созданием танка. При этом в проекте самолёта Германия и Франция уже продвинулись дальше, чем в том, что касается танка, уверяет Handelsblatt.

Нарушить запланированные сроки по созданию нового самолёта грозят не только ссоры вокруг группы компаний, занимающихся разработкой танка, отмечает немецкая газета. Проблему создаёт также «тлеющий конфликт» по поводу регулирующих предписаний для оборонного экспорта.

Не так давно французские политики и дипломаты резко раскритиковали «неевропейскую сдержанность» Германии, которая предпочла отказаться от экспорта оружия в страны, ведущие войны, — такие как Саудовская Аравия. В марте правительство в Берлине решило на время снова разрешить немецким фирмам поставки на французские оружейные предприятия, даже если они экспортируют конечную продукцию Саудовской Аравии.

«Мы должны быстро разобраться с этим вопросом, потому что было бы безответственно тратить миллиарды евро, не прояснив экспортные директивы», — призвала министр обороны Франции Парли. Она подчеркнула, что понимает трудности немецкого правительства, связанные с коалиционным договором ведущих партий бундестага, и не игнорирует их, однако по данной теме необходимо достичь прогресса.

Как поясняет издание, это важно ещё и потому, что обе страны испытывают на себе экономическое давление — они должны совместно понизить затраты для конечных потребителей. Этого можно добиться только при возможности экспортировать продукцию, в том числе за пределы европейских стран, потому что «европейский рынок, к сожалению, слишком мал, поскольку три четверти европейцев покупают американский продукт». Германии не следует забывать о том, что Франция тоже предъявляет к оборонному экспорту высокие требования, напоминает французская сторона.

Во Франции вывоз вооружений принципиально запрещён и требует получения специального разрешения. При этом правительство часто проявляет великодушие. Парли только сейчас впервые призналась, что французское оружие используется в военных операциях в Йемене. В то же время, у неё нет информации о том, чтобы от французского оружия пострадали мирные жители, подчеркнула министр обороны Франции. «У нас нет иной цели, кроме как окончить эту грязную войну», — заверила Парли. Впрочем, до недавнего времени она утверждала, что никакого французского оружия в Йемене нет, подчёркивает Handelsblatt.