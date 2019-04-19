Times: Великобритании не хватает денег на танки — у Сербии и Камбоджи их больше

Великобритания на треть сократит танки на вооружении своей армии, в связи с чем по их количеству уступит Сербии, Камбодже и Бирме, пишет The Times. Отмечается, что на такой шаг вооружённые силы страны пошли в связи с существенным урезанием бюджета.

Великобритания планирует снять с вооружения треть своих танков, что уже вызвало серьёзное недовольство командующих британскими вооружёнными силами, сообщает The Times.

Как стало известно изданию, из-за нехватки средств военные намерены модернизировать лишь 148 из 227 танков Challenger 2. Так, с 2010 года бюджет вооружённых сил страны сократился на ₤31 млрд.

Ожидается, что остальные танки, введённые в эксплуатацию с 1998-го по 2002 год, разберут на запчасти. Кроме того, по словам источника издания, есть вероятность, что ещё часть может быть сохранена для развёртывания в чрезвычайных ситуациях.

Таким образом, вооружённые силы Великобритании опустятся на 56 место в списке стран с наибольшим количеством танков на вооружении, уступив Сербии, Камбодже и Бирме. В настоящий момент страна занимает в рейтинге 48 позицию, находясь ниже таких стран, как Эфиопия, Румыния и Испания.

Возглавляет список Россия, на вооружении которой стоит чуть менее 13 тыс. танков, за которой следуют США с 6333 танками.

«Армия отстала от Военно-морского флота и Королевских военно-воздушных сил в получении того, что им необходимо. Её бюджет был серьёзно урезан», — приводит The Times слова источника в вооружённых силах Великобритании.

По его словам, нельзя недооценивать важность роли танков во время боевых действий. Кроме того, сокращение их числа может повредить плану модернизации всей армии, которая должна быть завершена к 2025 году, и оказать деморализующий эффект на британских солдат.

При этом, как отмечает The Times, независимые консультанты по обороне опасаются «серьёзных потерь в боеспособности» вооружённых сил страны.

Однако представитель Министерства обороны Великобритании заверил, что окончательное решение о количестве танков, подлежащих модернизации, пока не принято, добавив, что в ведомстве делают всё возможное для того, чтобы вооружение страны было «лучшим».