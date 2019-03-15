Handelsblatt: глава МИД Германии призывает к контролю над новыми видами вооружений

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас устроил в Берлине конференцию для обсуждения контроля над вооружениями и разработки общих правил с учётом появления новых технологий. Такие страны, как США, Китай и Россия, не хотят ограничивать своих военных разработчиков международными нормами, однако ответственность за общую стратегическую стабильность должны нести все, отмечает Маас.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас уже давно искал тему, которая помогла бы ему расставить акценты во внутренней и внешней политике, отмечает немецкая газета Handelsblatt. Теперь такая тема нашлась — ею стал контроль над вооружениями.

450 экспертов со всего мира сегодня размышляют во внешнеполитическом ведомстве Германии по поводу того, как можно контролировать военное использование новых технологий. Как подчеркнула официальный представитель Министерства иностранных дел, новые вооружения обладают потенциалом для того, чтобы значительно изменить ведение войны в будущем, и привычных методов контроля в данном случае недостаточно.

Как сообщается в статье, в центре внимания сейчас находятся четыре области высокоразвитых технологий: автономные системы вооружений, или так называемые роботы-убийцы, биотехнологии, кибероружие и новые системы ракет-носителей, такие как недавно разработанные Россией сверхзвуковые управляемые ракеты.

Для большей части новых технологий в сфере вооружений международного регулирования пока не существует. Как подчёркивает немецкий МИД, эффективный контроль над вооружениями всегда начинается с прозрачности. Однако именно её сейчас и не хватает. Эксперты до сих пор не сошлись даже в том, что касается единого определения для различных видов вооружений. Отчасти это связано с тем, что грань между гражданским и военным применением довольно размыта. Так, разработка искусственного интеллекта или генной инженерии продвигается исследовательскими лабораториями университетов или частными компаниями, но зачастую используется военными в новых системах вооружений, поясняет издание.

Международному сообществу сейчас приходится непросто с новыми технологиями в сфере вооружений — об этом говорят бесплодные усилия ООН, которая с 2014 года проводит переговоры по международному регулированию для применения роботов-убийц. В первую очередь, такие сверхдержавы, как США, Китай и Россия, не хотят ограничивать международными правилами своих военных разработчиков. Поэтому из этих стран звучат только формальные обещания, считают в Берлине.

«Мы должны приспособить существующие правила к нынешним реалиям, — заявил Хайко Маас на открытии конференции по разоружению в Берлине. — Такие субъекты, как Китай, тоже должны принять ответственность за стратегическую стабильность». Германия настаивает, главным образом, на том, что последнее решение относительно жизни и смерти должно оставаться за человеком. Более 2400 учёных, занимающихся разработкой искусственного интеллекта, в прошлом году присоединились к этому требованию. Также под ним подписался изобретатель Илон Маск. Япония хочет поддержать это предложение на заседании ООН по контролю над вооружениями в конце марта.

Как напоминает Handelsblatt, проблема контроля над вооружениями попала в центр внимания международной общественности из-за того, что США и Россия заявили о прекращении действия ДРСМД. Кроме того, Россия подстегнула гонку вооружений разработкой новых сверхзвуковых ракет, которые существенно сокращают время на ответную реакцию, подчёркивает немецкая газета.