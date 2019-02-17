Маас: Европа должна быть игроком, а не объектом глобальной политики

Глава немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маас заявил, что усиление Европы является одной из приоритетных целей Германии, пишет Frankfurter Allgemeine. Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Маас подчеркнул, что Европа должна быть «игроком», а не «объектом» глобальной политики.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас назвал усиление Европы в качестве одного из ключевых приоритетов для Германии, сообщает Frankfurter Allgemeine. «Германия и её европейские партнёры, в число которых я, безусловно, включаю Великобританию, нуждаются в том, чтобы Европа была сильным игроком, а не объектом глобальной политики», — цитирует издание слова министра, сказанные им в минувшую пятницу, в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Маас говорил о необходимости противопоставить подъёму национализма и популизма «союз мультилатералистов», выступающих за сотрудничество. Кроме того, политик предупредил о том, что не стоит уделять слишком много внимания дискуссиям о расходах на оборону в рамках политики безопасности.

Как отмечает Frankfurter Allgemiene, эти слова были, в первую очередь, адресованы Дональду Трампу, недавно урезавшему средства, выделенные на программы сотрудничества в целях развития, а также призывающему Германию за пять лет нарастить оборонный бюджет до 2% ВВП.

Впрочем, министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен в своей речи заверила, что боеспособность бундесвера будет увеличена. Также, фон дер Ляйен отметила, что Германия продолжит военное сотрудничество с Великобританией, даже несмотря на брексит. Её британский коллега Гэвин Уильямсон, выступавший позднее, призвал увеличить расходы на НАТО, а также обвинил Россию в «авантюризме».

Издание сообщает, что при этом, генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул важность диалога с Россией. «Важно встречаться и обсуждать, в том числе, сложные темы, вроде нарушения договора РСМД», — заявил Столтенберг, проведший на полях конференции встречу с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Однако, прогресса, как объявил сам генсек, по итогам разговора достичь не удалось.