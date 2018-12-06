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NHK: два американских военных самолёта столкнулись у берегов Японии

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Истребитель-бомбардировщик F/A-18 и транспортный самолёт-заправщик KC-130, вылетевшие с американской базы Ивануки, столкнулись у берегов Японии, сообщает NHK. Двое американских военных уже спасены. США и Япония ведут поиски оставшихся пяти человек, говорится в статье.
NHK: два американских военных самолёта столкнулись у берегов Японии
Reuters
У берегов Японии произошло столкновение двух самолётов американских ВМС: истребителя-бомбардировщика F/A-18 и транспортного самолёта-заправщика KC-130, пишет NHK. Оба вылетели с американской базы Ивануки.
 
По имеющейся информации, на борту одного из воздушных судов было два человека, на борту другого — пять. Двое военных уже спасены. Теперь США и силы самообороны Японии ведут у японских берегов поиски остальных пяти пропавших без вести военнослужащих.
 
Как отмечает издание, известно, что оба самолёта участвовали в учениях, однако подробности случившегося пока не сообщаются. Министерство обороны Японии попросило американскую сторону предоставить побольше информации по этому инциденту.
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источник
NHK Япония Азия
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авиакатастрофа истребитель США Япония
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