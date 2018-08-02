Gazeta Wyborcza Оригинал

Wyborcza: Россия разрешила польским прокурорам приехать и изучить обломки Ту-154

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Варшава получила согласие Москвы на приезд польских прокуроров и экспертов для обследования обломков президентского польского самолета Ту-154, который разбился под Смоленском в 2010 году, сообщает Gazeta Wyborcza. Польское издание отмечает, что в 2014-15 годах эксперты и прокуроры были в Смоленске несколько раз, но после нынешние власти ставят результаты расследования под сомнение.
Wyborcza: Россия разрешила польским прокурорам приехать и изучить обломки Ту-154
Reuters
Следователи из группы, изучающей смоленскую катастрофу, едут в Россию проверить в каком состоянии сейчас находятся обломки президентского Ту-154, пишет в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Войцех Чушновский.
 
Информацию, которую в понедельник передал портал wPolityce, подтверждает изданию Gazeta Wyborcza Государственная прокуратура Польши: «В ответ на одно из заявлений на правовую помощь переданных польской прокуратурой к представителям властей Российской Федерации, представители властей Российской Федерации приняли во внимание заявление польских прокуроров в плане совершения процессуальных действий при участии польских прокуроров на территории Российской Федерации». 
 
Что точно будут делать прокуроры в России, — задаётся вопросом издание. Прокуратура не представляет более подробную информацию, в особенности на тему того, какие именно действия будут совершаться а территории Российской Федерации, кто примет в них участие и когда они будут проведены. Это позиция Государственной прокуратуры Польши. 
 
Чушновский отмечает, что неофициально известно, что следователи поедут в Смоленск, где уже на протяжении восьми лет на огороженной площадке под брезентом находятся обломки польского Ту-154, который потерпел крушение 10 апреля 2010 года. 
 
Это не первый раз когда польские эксперты будут изучать обломки Ту-154, подчеркивает журналист. Когда в 2014-15 годах продолжалось следствие Военной прокуратуры, эксперты и сами прокуроры побывалибыли в Смоленске несколько раз — они проводили исследования, брали образцы. После прихода к власти партии «Право и справедливость» результаты расследования были поставлены под сомнение, а в Государственной прокуратуре была создана специальная группа. «Пока что никто не пришёл к иным выводам, нежели предшественники», — отмечает автор. 
 
Уже несколько лет как польская сторона безуспешно требует вернуть обломки. Российская сторона отказывает, объясняя это тем, что она еще не закрыла своё следствие, резюмирует в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Войцех Чушновский.
 

Комментарии читателей на сайте wyborcza.pl: 

malkolmiks: Скорее всего они в очень плохом техническом состоянии… 
 
Xerxes: Обломки уже поржавели… Мне кажется, что кому-то хочется попить холодной водочки с икрой за наш счёт…
 
siersciuch: Вы увиете, россияне закончат следствие и вернут обломки прямо перед следующими парламентскими выборами, чтобы рейтинг ПИС взлетел вверх — ведь своим нужно будет помочь.  
 
ajednaknie: Смоленская одиссея 2092: «Следователи уже в сто восемьдесят второй раз поедут в Россию изучить обломки Ту-154. Для многих это будет первая встреча с обломками. Россия отказывает передать Польше обломки в виду продолжающегося уже практически век следствия». 
 
dareczka3gazety: Сейчас достанут из бюджета несколько миллионов на консервацию. 
 
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источник
Gazeta Wyborcza Польша Европа
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