Times: Великобритания приземлила свои F-35 из-за опасений по поводу их неисправности

Королевские ВВС приостановили полёты истребителей F-35, чтобы исследовать их на наличие дефектов, пишет The Times. Британские власти решили провести проверку после того, как один из самолётов этого типа разбился в Южной Каролине, поясняет издание.
Британия приостановила полёты своего воздушного флота F-35, чтобы проверить их на наличие дефектов. Это связано с недавним крушением одного из этих истребителей в Южной Каролине, которое породило опасения о возможной технической неисправности этих самолётов, пишет The Times.
Министерство обороны приняло 16 из 48 истребителей, которые Соединённое Королевство согласилось купить у США. Всего в рамках договора страна планирует приобрести 138 американских самолётов на сумму £9,1 млрд., напоминает издание.
«Безопасность имеет для нас первостепенное значение, поэтому Великобритания решила приостановить часть полётов F-35 в качестве меры предосторожности, пока мы изучаем результаты продолжающего расследования», — заявил официальный представитель Минобороны. Он добавил, что истребители на борту авианосца «Королева Елизавета», находящегося у восточного побережья США, продолжают свои тренировки.
По словам The Times, в Америке также идёт аналогичная проверка. Эксперты сообщили, что проводят инспекцию топливной трубки на всех F-35 и заменяют её в случае неисправности.
Основной производитель F-35 — американская фирма Lockheed Martin. Но 15% компонентов для порядка 3000 самолётов производятся британскими компаниями, обращает внимание издание.
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