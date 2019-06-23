ZDF: две трети немцев не желает видеть преемницу Меркель на посту канцлера

16:44 Песков рассказал, что Путин пользуется интернетом Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что глава государства Владимир Путин пользуется интернетом, но не находится в сети постоянно.

16:42 Прыгунья в длину Соколова покинет Европейские игры по семейным причинам Российская легкоатлетка Елена Соколова, специализирующаяся на прыжках в длину, досрочно завершила свои выступления на Европейских играх 2019 года в Минске.

16:30 Федерер в десятый раз стал победителем турнира ATP в Галле Швейцарец Роджер Федерер одержал победу над бельгийцем Давидом Гоффеном в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в немецком Галле.

16:27 Многие страны Европы поддерживают возвращение России в ПАСЕ Многие правительства стран Совета Европы выступают за принятие проекта резолюции, который позволит России участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

16:14 Медведчук выступил за восстановление отношений Украины и России Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что поддерживает желание президента России Владимира Путина восстановить российско-украинские отношения.

16:04 Гимнастка Аверина завоевала золото на Европейских играх — 2019 Российская гимнастка Дина Аверина заняла первое место в упражнениях с лентами на Европейских играх 2019 года в Минске.

16:00 Федерация регби России проконсультируется с МИД по поводу предстоящей игры в Грузии Федерация регби России намерена провести консультации с министерством иностранных дел относительно предстоящего матча национальной сборной с командой Грузии, который должен пройти в Тбилиси.

15:58 Песков прокомментировал ситуацию с потерянной запиской для Путина Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» прокомментировал ситуацию с потерянной запиской для президента России Владимира Путина.

15:51 СМИ: При взрыве в Сирии один человек погиб и трое пострадали В Сирии в результате взрыва мины один человек погиб и ещё трое получили травмы. Об этом информирует газета Al-Watan.

15:45 Гимнастка Аверина завоевала серебро на ЕИ-2019 Российская гимнастка Дина Аверина заняла второе место в упражнениях с булавами на Европейских играх 2019 года в Минске.

15:39 Стало известно, почему россиянки не выступают в групповых упражнениях в акробатике на ЕИ-2019 Исполнительный директор Федерации акробатики России Ирина Никитина рассказала, почему женская команда не принимает участие в групповых соревнованиях на Европейских играх 2019 года в Минске.

15:37 Песков рассказал о реакции Путина на вопросы Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что российский лидер Владимир Путин эмоционально реагирует на вопросы, не соответствующие действительности.

15:27 Миронов призвал ввести санкции против Грузии Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал ввести экономические санкции в отношении Грузии в ответ на антироссийские выпады со стороны грузинской оппозиции и официального Тбилиси. Соответствующее заявление Миронова распространила пресс-служба партии.

15:27 Представитель Китая впервые возглавил продовольственную организацию ООН Представитель Китая Цюй Дунъюй, ранее занимавший пост заместителя министра сельского хозяйства КНР, был избран новым генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

15:19 Лучники Авдеева и Булаев завоевали золото ЕИ-2019 Россияне Наталья Авдеева и Антон Булаев заняли первое место в соревнованиях по стрельбе из блочного лука в миксте на Европейских играх 2019 года в Минске.

15:12 Гимнастка Аверина завоевала бронзу на Европейских играх — 2019 Российская гимнастка Дина Аверина заняла третье место в упражнениях с мячом на Европейских играх 2019 года в Минске.

15:06 Песков назвал уникальным проектом прямую линию с президентом Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» назвал уникальным проектом прямую линию с президентом России Владимиром Путиным.

15:05 Сироткин считает, что работа с McLaren удваивает его шансы вернуться за руль болида «Формулы-1» Российский гонщик Сергей Сироткин, являющийся резервным пилотом команды «Формулы-1» Renault, прокомментировал своё решение занять аналогичную роль в команде McLaren.

14:52 В Белом доме подтвердили отправку Трампом письма Ким Чен Ыну Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила, что президент США Дональд Трамп отправил письмо северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление Сандерс, распространённое пулом Белого дома.

14:47 Синоптики предупредили об «ультраполярном вторжении» в Москву Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости рассказал о погоде на следующей неделе в Москве.

14:46 Дина Аверина завоевала золото на Европейских играх — 2019 Российская гимнастка Дина Аверина заняла первое место в упражнениях с обручем на Европейских играх 2019 года в Минске.

14:42 СМИ: «Спартак» заинтересован в трансфере футболиста сборной Алжира Московский футбольный клуб «Спартак» заинтересован в приобретении полузащитника сборной Алжира и итальянского «Эмполи» Исмаэля Беннасера.

14:35 В Киеве напали на участников «Марша равенства» Несколько человек прорвались через оцепление правоохранительных органов и напали на участников «Марша равенства» в поддержку ЛГБТ-сообщества в Киеве, передаёт «Громадське».

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14:30 ESPN: новый потолок зарплат в НХЛ на $1,5 млн меньше, чем планировалось Национальная хоккейная лига (НХЛ) увеличила потолок зарплат на меньшую сумму, чем планировалось изначально.

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14:15 Филарет призвал Авакова защитить его структуру от новой церкви Украины Патриарх неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет призвал главу МВД страны Арсена Авакова «исключить церковное рейдерство» со стороны новосозданной Православной церкви Украины (ПЦУ).

14:14 Глава РФБ разочарован выступлением сборных России на ЧМ по баскетболу 3×3 Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал выступление мужской и женской национальных команд на чемпионате мира по баскетболу 3×3 в Амстердаме.

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13:32 Генсек Федерации бокса Афганистана убит в Кабуле Генеральный секретарь Федерации бокса Афганистана Хамидулла Хамиди был убит в столице страны — Кабуле.

13:24 «Локомотив» продлил контракты с Игнатьевым и Ротенбергом Московский футбольный клуб «Локомотив» объявил о подписании новых контрактов с четырьмя игроками.

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13:05 Путин считает, что Трамп принимает решения самостоятельно Российский лидер Владимир Путин считает, что президент США Дональд Трамп принимает решения самостоятельно.

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12:16 Черноусов завоевал золото Европейских игр в пулевой стрельбе Россиянин Артём Черноусов занял первое место в пулевой стрельбе из пневматического пистолета с 10 м на Европейских играх 2019 года в Минске.

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11:49 Россиянка Шевчук призналась, чего боялась во время марафона на 205 км Победительница ультрамарафона на 205 км Elton Ultra россиянка Алёна Шевчук рассказала о трудностях во время забега.

11:46 Захарова ответила на заявление президента Грузии о туристах из России Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что российские туристы должны приезжать в страну, несмотря на политические разногласия.