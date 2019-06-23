ZDF: две трети немцев не желает видеть преемницу Меркель на посту канцлера

По мнению 64% жителей Германии, преемнице Ангелы Меркель на посту главы ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр всё же не стоит выдвигать свою кандидатуру на должность канцлера на следующих выборах в бундестаг, сообщает ZDF. Нет единства среди немцев и в вопросе антироссийских санкций, отмечает телеканал.
Только каждый четвёртый немец считает, что преемнице Ангелы Меркель на посту председателя партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр всё же стоит выдвигать свою кандидатуру на должность федерального канцлера на следующих выборах в бундестаг, сообщает ZDF.
В свою очередь, против этой инициативы высказались почти две трети жителей Германии (64%).
Это следует из результатов опроса, проведённого мангеймским исследовательским институтом Forschungsgruppe Wahlen, уточняет немецкий телеканал.
Более того, кандидатуру Аннегрет Крамп-Карренбауэр не поддерживает даже большинство сторонников ХДС: 60% выступают против того, что глава партии баллотировалась на пост канцлера Германии, отмечает ZDF.
Согласно опросу, нет единства среди немцев и в вопросе антироссийских санкций, продолжает телеканал.
В частности, 15% жителей Германии хотят, чтобы штрафные меры Запада против Москвы ужесточили, 38% — чтобы всё осталось, как есть, и 37% немцев выступают за их ослабление.
При этом на востоке Германии (55%) гораздо чаще высказываются за ослабление антироссийских санкций, чем на западе на страны (33%), подчёркивает ZDF.
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