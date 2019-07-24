Die Zeit: ядерная угроза возвращается в Европу, но все молчат

С отменой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в Европу вернётся ядерная угроза, пишет Die Zeit. Очередная гонка вооружения может привести к катастрофическим последствиям, но президент США Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин «открыто демонстрируют своё равнодушие». Впрочем, и движение в защиту мира «сейчас в отпуске», сетует автор статьи Маттиас Нас, а ведь в 80-е сотни тысяч людей выходили на улицы Германии против размещения новых ракет.

Ещё неделя — и срок действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности истечёт, пишет Die Zeit. И чуда не произойдёт, убеждён автор статьи Маттиас Нас, поэтому вскоре уровень безопасности в мире существенно снизится. Со второго августа США и Россия снова смогут размещать ракеты наземного базирования с дальностью полёта от 500 до 5500 км. В 70-е и 80-е годы XX века именно это оружие усилило страх перед ядерной войной. Времени на то, чтобы отреагировать на запуск такой ракеты, так мало, что действенной защиты от неё, по сути, не существует, подчёркивает автор.

«Россия — и веских оснований для сомнений в этом нет — годами нарушала ДРСМД, тестируя, производя и размещая крылатые ракеты 9M729 (SSC-8 по классификации НАТО). Вопрос в том, достаточно ли сделали США, чтобы спасти договор. Может быть, им стоило предоставить России доступ к позициям ПРО в Румынии и Польше, чтобы обеспечить прозрачность и создать доверительную атмосферу: ведь американскую ПРО в Восточной Европе военные и дипломаты в Москве постоянно приводили в пример в качестве контраргумента, чтобы в свою очередь обвинить американцев в нарушении соглашения», — пишет Нас.

«Слишком поздно, — констатирует автор. — Договор мёртв и его больше не реанимировать». И хотя генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обещает, что гонки вооружения не будет, в действительности она уже началась. За прошедшие годы и США, и Россия стремительно увеличивали свой арсенал. «На сегодняшний день у США есть семь типов крылатых ракет средней дальности воздушного и морского базирования, Россия же имеет даже девять различных систем такого типа», — утверждает эксперт в области разоружения из берлинского Фонда науки и политики Оливер Майер. И, похоже, останавливаться на этом Москва и Вашингтон не собираются.

Но речь идёт не только о США и России, продолжает издание. Ракеты средней дальности есть и у Китая, Индии, Пакистана, Северной Кореи, Израиля, Ирана и Саудовской Аравии. Именно поэтому ДРСМД во многом утратил свою актуальность, и сейчас нужно говорить уже не о двустороннем, а о многостороннем соглашении по ограничению ядерного оружия. Но китайцы и знать ничего не хотят о договорах, которые бы привели к сокращению их ракетного арсенала. Пекин аргументирует свою позицию тем, что очень сильно отстаёт по этому показателю от США и России. И это действительно так, ведь у Москвы и Вашингтона на каждого примерно по 6 тыс. ракет, а у китайцев их всего 290, признаёт Нас.

В пиковую фазу холодной войны в мире было приблизительно 70 тыс. единиц ядерного оружия, напоминает издание. Десятилетия разоружения привели к тому, что это число сократилось до 14 тыс. «Если тенденция изменится и ядерный арсенал снова начнёт расти, это будет ужасно», — предостерегает немецкий журналист. После прекращения срока действия ДРСМД в мире останется всего одно соглашение схожего значения — СНВ-III, ограничивающий количество стратегического наступательного вооружения. Срок его действия истекает в феврале 2021 года, при условии что его своевременно не продлят. Но пока что не назначена даже дата для проведения соответствующих переговоров, отмечает автор.

«Ядерная угроза вернулась — и Дональд Трамп, а также Владимир Путин открыто демонстрируют своё равнодушие, что только провоцирует. Но и движение в защиту мира сейчас в отпуске. В начале 80-х в этой стране (Германии. — ИноТВ) сотни тысяч людей выходили на улицы против размещения новых ядерных ракет. Сегодня же царит абсолютная тишина», — сетует Нас.