Обозреватель Hill призывает не рисковать СНВ-III ради ядерной сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп, намереваясь заключить трёхстороннее соглашение о контроле над вооружениями с Россией и Китаем, рискует остаться и без двухстороннего договора с Москвой, пишет обозреватель The Hill Дэниел Депетрис. При этом Депетрис настаивает на необходимости продления СНВ-III на благо не только США, но и всего мира.

Представители России и США на этой неделе встретились в Женеве, чтобы обсудить соглашение о контроле над вооружениями, пишет обозреватель The Hill Дэниел Депетрис. Администрация американского лидера Дональда Трампа настроена оптимистично: встречи могут привести к более предметным переговорам об ограничении — а возможно, и сокращении — количества ядерного оружия обеих стран.

При этом, как отмечает журналист, важность данных переговоров сложно переоценить — на пару США и Россия обладают более 90% всего ядерного оружия в мире.

Тем не менее Трамп не хочет останавливаться на продлении договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений 2010 года или заключении нового соглашения с Россией. Он намерен втянуть Китай в трёхсторонний договор. Однако увязывая СНВ-III с решением Пекина, Трамп рискует в итоге остаться ни с чем.

Так, в Китае чётко дали понять: там не заинтересованы в трёхстороннем соглашении, во многом в связи с тем, что их ядерный арсенал примерно в 290 боеголовок составляет лишь 2% от всего количества ядерного оружия. Кроме того, только в прошлом году Пекин вновь подтвердил своё намерение придерживаться введённой в 1964 году политики неприменения ядерного оружия первыми.

Депетрис отмечает, что, так как ядерная атака Китая не должна беспокоить Соединённые Штаты, неразумно жертвовать СНВ-III, чтобы сосредоточиться на ограничении китайского арсенала. Так, договор стал победой как для Москвы, так и для Вашингтона. И, в отличие от ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, инспекторы убедились в том, что Россия соблюдает все его условия.

Таким образом, СНВ-III является критически важным механизмом обеспечения ядерного равенства для стран, ядерный арсенал которых на двоих составляет 12 675 единиц ядерного оружия. Кроме того, он представляет собой единственный договор, который предотвращает начало ещё одной опасной и дорогостоящей гонки вооружений.

Вместе с тем конструктивный диалог о контроле над вооружениями, по мнению автора статьи, может позволить улучшить столь отчаянно в этом нуждающиеся отношения между двумя странами.

Более того, переговоры с соперниками или конкурентами представляют собой ключевую составляющую эффективной внешней политики любой страны. Игнорирование России или использование кнута без пряника лишь увеличит вероятность открытого конфликта с Москвой.

Президент России Владимир Путин уже дал понять, что заинтересован в продлении договора ещё на пять лет после истечения его срока действия в феврале 2021 года, и Трампу следует немедленно последовать его примеру, пишет Депетрис в статье для The Hill.

Продление СНВ-III, по его словам, необходимо не только США, но и всему миру, ведь из ядерной войны победителем не выйдет никто, особенно державы с тысячами боеголовок.